De Maxi López a Mauro Icardi y hasta L-Gante: los delirantes pedidos que Wanda Nara colecciona de sus ex

Si bien algunos desean verla hundida mediáticamente, Wanda Nara se las ingenia para estar siempre en boca de todos. En este contexto, disfruta de su presente laboral con grandes empresas como Netflix y Telefe, y se anima a un mano a mano con Grego Rosello, en su programa Ferné con Grego.

El próximo domingo 7 de septiembre, el streamer entrevistará a la Bad Bitch con un fernet en la mano: su vínculo con Maxi López, el conflicto con Mauro Icardi, sus trabajos y algunas confesiones más saldrán a la luz y sin dudas darán que hablar.

Wanda Nara mano a mano con Grego Rosello

En esta línea, desde LAM filtraron un fragmento de la entrevista: "El otro día pensaba, estoy haciendo mucha terapia, y me pasó que el día que lo dejo a Maxi (López)...", comenzó ante una pregunta del entrevistador e hizo un corte para bromear sobre el padre de sus hijos: "Estoy hablando mucho de Maxi, me va a poner un bozal legal en cualquier momento pero tengo buena onda", bromeó. "Ese día él me dijo busquemos la nena. El día que llamó al 911 y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro vamos a decirlo, me decía " busquemos el varón", siguió el relato. Según Wanda, sus dos ex parejas le pidieron tener un hijo en el momento más crítico de la relación.

De la complicidad con Maxi López a casi ni nombrar a Icardi, Wanda Nara habló de todos sus exs

Pero la conductora no sólo habló de López e Icardi, sino que ni L-Gante se salvó: "Y me paso que la última vez que hable con Elian (Valenzuela) me dijo 'quiero casarme con vos'", contó con una sonrisa en la cara que muestra su empoderamiento ante los hombres a los que deja. Mientras LAM filtró una parte de la entrevista, Grego Rosello promocionó a misma a través de redes sociales con un video un poco irónico: "Brillo, glamour y nivel... me vuelvo loco Wanda Nara", la presenta arrodillado a sus pies.

Sin dudas en redes sociales no pasó desapercibido el detalle de que el conductor empiece a los pies de su invitada, ya que hace unas semanas se viralizó una entrevista que hizo a la China Suárez, la que se mostró un poco soberbia e irrespetuosa ante el influencer: "Me estabas esperando a mí", le comentó él y obtuvo como respuesta de la actriz: "Estaba esperando que alguien se arrodillara". "Alguien se arrodillara, pero no ante la China Suárez, sino ante la mejor"; "Wanda reinando" o "Con razón Icardi se volvió loco y se puso a subir historias a su instagram", fueron algunos de los comentarios celebrando lo que consigue Wanda Nara y que sin dudas humilla a la China.