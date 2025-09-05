El regreso de Cris Morena: emoción y homenaje en el show de Erreway tras la muerte de su nieta Mila

La música volvió a ser refugio y puente para Cris Morena. A un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un accidente náutico, la productora y creadora de Rebelde Way reapareció públicamente en el Movistar Arena para acompañar a Erreway en uno de los nueve shows que el grupo ofrece en Buenos Aires. Allí, rodeada del fervor de miles de fanáticos, no ocultó su emoción y rindió un conmovedor homenaje a su nieta y a su hija, Romina Yan. "Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", exclamó Cris, visiblemente conmovida.

Acto seguido, agradeció a los artistas sobre el escenario y al público presente: "Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles una luz. Gracias". Con la voz quebrada, leyó unas palabras que había preparado especialmente para esa ocasión: "A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde".

Y sumó: "Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba". Su discurso fue más allá de la nostalgia y se convirtió en una declaración de principios: "La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse". En medio de aplausos y gritos de aliento, Cris lanzó un mensaje cargado de fuerza: "En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos!"

Cris Morena reapareció en el Movistar Arena

Y continuó: "¿Estamos vivos? Por eso hay que resistir y luchar cuando nos atacan la emoción contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad. Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón. ¡Rebeldes del mundo! ¡Rebeldes del Movistar! ¿Será al fin que el corazón de todos se despertó?". En ese momento, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo se sumaron a Cris sobre el escenario. El grupo, abrazándola, comenzó a interpretar Será de Dios, una de sus baladas más recordadas.

Demás está decir que la letra resonó con fuerza: "Será de Dios/ Que no te pueda olvidar más/ Será de Dios/ Que sea tuya hasta el final/ Será que al fin/ Tu corazón se despertó". El dolor por la ausencia de Mila atraviesa a toda la familia Yankelevich, pero Cris también ha mostrado en estas semanas un acompañamiento inquebrantable hacia su nieto Valentín. Hace tres semanas, el joven corredor compartió imágenes de su participación en una competencia automovilística y recibió de su abuela un mensaje cargado de orgullo: "Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno".

Mila Yankelevich y Cris Morena

Además, le señaló que "lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos". "¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo", cerró. Entre lágrimas y aplausos, el regreso de Cris Morena al escenario fue mucho más que una aparición pública: fue una celebración de la memoria, del amor que trasciende las ausencias y del poder sanador de la música.