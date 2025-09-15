"Dinero sucio, cuevas y medios": Marcelo Tinelli relató "ficciones" en medio del embargo de su casa en Punta del Este

En vísperas de su estreno en streaming, el nombre de Marcelo Tinelli vuelve a estar asociado a deudas y negocios turbios. Cuando parecía dejar atrás la polémica por la falta de pago de sueldos y el quilombo de su productora, un nuevo drama sacude su imagen.

Fue Marina Calabró quien encendió la mecha al contar que la casa del conductor estaba siendo embargada: "¿Te acordás que habíamos mostrado los documentos de la compraventa de la casa en Punta del Este? Bueno, estaba contento porque iba a embolsar once palitos", relató la periodista.

Marcelo Tinelli en la mira por el embargo de su mansión

Según Calabró, Tinelli cobró un millón y medio de dólares, pero quedaron nueve millones y medio trabados: "Entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio". Frente a esta versión, el propio Tinelli salió a desmentirla en X (ex Twitter) y cruzó a la periodista: "No, Marina. No es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada. No es ese el monto y yo a tu 'amigo y dueño' rosarino nunca le pedí nada". En una catarata de posteos, negó tener vínculos con "negocios sucios".

Tinelli cruzó a Gustavo Scaglione

Sin embargo, allegados a Gustavo Scaglione confirmaron que existe un conflicto millonario entre el empresario y Tinelli, con la propiedad de Punta del Este como eje del problema. Molesto por las versiones, el ex dirigente de San Lorenzo recurrió a Instagram, donde se despachó con mensajes cargados de ironía y sospechas: "Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de medios. Mañana amplío", escribió en una primera historia. Más tarde, agregó: "Esta historia es una ficción que estoy escribiendo. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia", un descargo que sonó más a cortina de humo para esquivar problemas judiciales.

Tinelli se escuda en la ficción para enfrentar a Gustavo Scaglione

Lejos de frenarse, continuó con su ficción: "Rosario. Hombre de medios. Compra a una 'Mutual' (cueva de dinero sucio) un crédito impago de un club de fútbol. Ahí comienza su trabajo de 'cobranza', apretando con sus influencias en todos los poderes, a una persona conocida, que 'casualmente' era uno de los garantes. Finge demencia siempre. Tengo que buscar el elenco". Aunque Tinelli insiste en que se trata de una simple ficción, muchas miradas apuntan a Gustavo Scaglione. ¿Es un juego narrativo del conductor o, en realidad, le faltan huevos para enfrentar públicamente a su enemigo y se esconde detrás de las historias de Instagram?