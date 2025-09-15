Rúben Neves estalló tras los rumores que lo vinculan a la viuda de Diogo Jota: "Estoy orgulloso de la mujer que tengo"

El pasado 3 de julio, el fútbol sufrió la pérdida de Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tránsito en el noroeste de España junto a su hermano André Felipe. A solo dos meses del fallecimiento, la viuda Rute Cardoso ya fue vinculada amorosamente con Rúben Neves, ex compañero del fallecido. Cardoso fue fotografiada muy cerca del futbolista y la imagen fue portada de una reconocida revista. La difusión hizo enfurecer al actual jugador del Al-Hilal que realizó un descargo en redes sociales.

Rúben Neves y Rute Cardoso, muy cerca tras la muerte de Diogo Jota

"Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz", comenzó el descargo de Neves en su cuenta de Instagram.

El deportista no sólo negó estar vinculado románticamente con la viuda de su ex amigo, sino que defendió su matrimonio: "Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible", siguió.

El descargo de Rúben Neves tras ser vinculado románticamente con Rute Cardoso, la viuda de Diogo Jota

En la imagen en cuestión, Rute y el futbolista se ven tan cerca que da la sensación de que se estarían por dar un beso. Sin embargo, niegan cualquier tipo de vínculo romántico: "La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás", se mostró bastante enojado para alguien que no tiene nada que ocultar.

En el posteo, Rúben Neves culminó: "Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias"