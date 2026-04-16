Flor Peña y una confesión hot sobre Marley: expuso su affaire con una estrella de Hollywood

En los últimos meses, la dupla de Marley y Flor Peña revolucionó el mundo del streaming con su llegada. Ambos se animaron a desembarcar en Luzu TV y a recordar viejas épocas de cuando protagonizaban El show de la Tarde en 2003 por Telefe.

Frente a este medio que llegó para transformar las formas de comunicar, los mediáticos se mostraron atentos y demostraron que siguen siendo los mismos de hace dos décadas: chistes, anécdotas y situaciones que, aunque parezcan obvias, para ellos resultan fáciles de entender.

Marley y Flor Peña se sumaron a Luzu TV con un programa diario

El mundo del streaming parece ser territorio propio también y, en este contexto, se sentaron con Martín Cirio. Fieles a su complicidad y humor, revelaron detalles de sus vidas privadas que llamaron la atención.

Cada vez que se juntan, los dos famosos protagonizan escenas desopilantes, no solo por sus actitudes, sino también por las anécdotas que dejan entrever algunos secretos. En medio de la charla distendida con el streamer, Flor Peña mandó al frente a Marley al insinuar un affaire con un actor internacional .

Flor Peña reveló el secreto mejor guardado de Marley

Si bien la actriz recurrió a la ironía y al humor, el comentario no pasó desapercibido y dejó entrever un sentido oculto. " Marley se comió unas Keanu Reeves ", soltó, como quien no dice la cosa, desatando las risas en el estudio. Martín Cirio captó inmediatamente la indirecta y, señalando el papel donde anota datos de los entrevistados, soltó: "Tengo la pregunta".

En medio del ataque de risa de los tres, la actriz agregó divertida: "Se pone colorado el idiota". Marley, con más ganas de esquivar el tema que de responder, habló de su época de viajes en el exterior: "Yo viajé mucho. Era jovencísimo". Así, de forma sutil, dejó entrever su posible affaire con el actor de Hollywood Keanu Reeves.

El affaire de Marley con Keanu Reeves

Lo dio todo pic.twitter.com/PEZhTSWGic — SQP (@SQP_oficial) April 16, 2026

Aunque no confirmó ni profundizó en el tema, Cirio insistió con humor: " Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés ". Ante esto, Marley no dudó y, entre risas, respondió: "Obvio". Lo que comenzó como una charla distendida y cargada de humor terminó sugiriendo, entre líneas, un posible romance de Marley con la estrella internacional.

Keanu Reeves es un actor canadiense con una extensa carrera en la industria audiovisual, tanto en cine como en televisión. A sus 61 años, es reconocido mundialmente por su protagónico en Matrix, entre otras producciones, y cuenta con una trayectoria marcada por premios y reconocimientos en alfombras rojas.