Yanina Latorre cruzó a Cinthia Fernández por atacar a su hija Lola: "Si va a aprender como ella que ni vaya"

El caso del asesinato de Ángel López de cuatro años en Comodoro Rivadavia generó repercusiones hasta en el mundo del espectáculo. Luego de que Cinthia Fernández haya ido a acompañar a su pareja Roberto Castillo a ejercer la defensa del padre del menor, y que Yanina Latorre la haya cuestionado por hacerlo "disfrazada de abogada", la modelo atacó a la conductora en donde más le duele y exigió que su hija Lola Latorre, abogada recibida, vaya a hacer lo mismo que ella. Si bien la joven se defendió, la madre también dejó sus reflexiones nada pacíficas.

Al aire de su programa radial en El Observador, la conductora cuestionó el "descargo patético" que hizo Fernández porque habló directamente de su hija. "'La invito a Lolita Latorre que es abogada y, ya que no ejerce, podría ir y trabajar ad honorem', 'la invito al juicio para que venga, ya que a la madre le gusta tanto'", parafraseó, para ningunear a la ex de Matías Defederico. "Discutamos con un fundamento", reclamó después.

"Ella no puede, para pegarme a mí, decirle a Lola que vaya a trabajar a ad honorem. Primero porque Lola no ejerce pero no hace papelones. No es penalista y no está matriculada. Y es una causa tan sensible que obligarla a que vaya a aprender al estudio... si va a aprender como ella que ni vaya a ese estudio", la cruzó Latorre.

"Mi hija no tiene por qué explicarle al mundo porque carajo se recibió de abogada y no ejerce. ¿Es obligación ejercer?", se preguntó en defensa de su hija. "Una carrera es una herramienta en la vida, que vos podés decidir ejercerla o no. Si no hubiera estudiado le dirían 'burra, ignorante'. Mi hija estudió, es profesional, tiene su pequeña empresa con su hermano y trabaja un montón. El derecho le puede servir para la vida como a mí me sirvió la contabilidad", explicó.

Lola Latorre y Cinthia Fernández

Por otro lado, Latorre señaló que "Lola anoche se sintió pésimo porque la empiezan a hatear" en las redes sociales. "Corran a mi hija. Péguenme a mí. Cuando Lola se mande una cagada es con ella. Siempre se la agarran con el derecho y Lola", protestó la integrante de LAM en América TV.

"Lola estudió, es una nena hermosa que fue a un colegio, habla dos idiomas, es súper culta. No entiendo qué quiso hacer Cinthia Fernández", concluyó la periodista. Su hija ya se había encargado de defenderse con un largo y ordenado descargo. Pero la lengua karateka de la mamá no pudo con su genio.