Como Madonna en los 90: artistas que sí se plantaron frente a la política y la opinión pública

Emilia Mernes levantó la perdiz. La talentosa cantante se encuentra en España inmersa en la gira mundial de su nuevo álbum ".MP3" que copia mucho los estilos y los personajes de los '90 y los 2000 e incluso se anima a compararse en la canción "La Original", junto a Tini Stoessel con Madonna, diciendo que ella es "una leyenda como Madonna en los '90", pero sin embargo, decidió no tomar partido ante la situación angustiante por la que está hundida la Argentina, donde una leche cuesta aproximadamente mil pesos, mientras ella en sus canciones habla de comprarse ropa en el shopping y salir a bailar.

Lo cierto es que la polémica se desató cuando participaba de una rueda de prensa y le preguntaron por el Gobierno de Javier Milei en Argentina: "Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milei. Como mujer, argentina y artista, ¿cómo estás viviendo esta situación?". Mientras le hacían la pregunta, ella ponía cara de confundida y miraba hacia un costado, donde estaba su representante, para que la sacara de esa situación.

Ante la evidente incomodidad de Emilia, que decidió mantenerse callada, un miembro de su equipo intervino rápidamente: "No va a hablar de política". Mientras todo eso sucedía, ella sonreía a los periodistas que se encontraban en la sala.

Esta actitud encendió las alarmas de millones de personas e incluso de artistas que decidieron salir a hablar, como fue el caso de Lali Espósito, quien se mostró siempre abiertamente en contra del Gobierno de Javier Milei, al igual que María Becerra. "Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa", dijo Lali en una entrevista con LAM, consultada por la coyuntura política.

Sin embargo, Emilia insiste en traer de vuelta el formato de los '90 como su mayor inspiración: Madonna y Britney Spears.

Con Madonna en los '90, la pasarela tiembla

Mernes dice en cada entrevista que da que la Reina del Pop es su ejemplo a seguir, pero sin embargo, ignora que fue una abanderada de la ampliación de derechos durante toda su carrera: desde rechazar abiertamente a la Iglesia, hasta convertirse en un icono LGBTIQ+ y enfrentarse a Carlos Menem, fueron sólo alguna de sus controversias.

Madonna.

De hecho, durante la década de 1990, Madonna estelarizó con gran oposición, en especial por parte de simpatizantes del Peronismo, la película Evita. Ella se mostró en varias oportunidades simpatizante con ese partido político e incluso tuvo un pequeño entredicho con -el ese entonces presidente- Menem, debido a que la artista llamó a la Argentina "un país incivilizado, sin gimnasios o comida decente". Sin embargo, el mandatario de ese momento dijo que cuando la conoció "no era la gran cosa" y que no se sentía atraído o fascinado por ella, señaló que en su país habían "miles o millones de mujeres más atractivas que Madonna", intentando ningunearla y bajarle el precio.

Además, la diva Pop y empresaria estadounidense hizo sus primeras intervenciones políticas en ese mismo año, tras animar a los jóvenes a ejercer el sufragio y votar para hacer valer sus derechos. Tuvo un fuerte cruce con la Iglesia por defender a la comunidad gay y por, supuestamente, "masturbarse en público" durante sus tres shows totalmente sold out en Canadá.

Sin embargo, ella insistió en romper con el tabú e imponer el derecho al goce, al amor libre y sobre todo, a no juzgar el sexo, el amor en todas sus formas y la música. De hecho, harta por ser atacada constantemente por la prensa, insistió en declaraciones a Vanity Fair que mientras promocionaba En la cama con Madonna, la película de su gira Blond Ambition, estar "estupefacta al verme atacada por la Iglesia, porque no eran capaces de entender hasta qué punto mi trabajo intentaba producir algo bueno".

Los años pasaron y Madonna continuó luchando por los derechos de las mujeres y las diversidades, oponiéndose a los gobiernos conservadores y atacantes. De hecho 2003, lanzó su noveno disco de estudio llamado American Life, un álbum conceptual sobre política y temas sociales inspirado en el sueño americano, los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como en la invasión de Irak.

En 2015, la artista pop intentó incluso tener una charla con el Papa Francisco e insistió en que ella es una buena católica y que cree en Dios, y que le parecía injusto haber sido excomulgada tres veces. Sin embargo, sostuvo su decisión política de apoyar abiertamente a la comunidad gay y remarcó que eso es algo que no va a cambiar. "Las personas queer y de color fueron quienes me ayudaron cuando era un don nadie, sin dinero ni comida, ¿como no podría apoyarlas?" resaltó. "Cuanto más tiempo pasa, más comprendo que soy un artista y una persona que debe dar voz a los marginados", expresó además.

Además, criticó a -el entonces presidente de Estados Unidos- Donald Trump al considerar que es el culpable en desatar la guerra contra Irán para distraer al pueblo en su proceso de impeachment .

La opinión pública ama y odia por partes iguales los pensamientos políticos de la Reina del Pop, algunos dicen que fue una gran revolucionaria sobre todo desde 1980 en adelante y otros, simplemente piensan que es una persona vacía de contenido "con ganas de llamar la atención".

La popularidad de Madonna muchas veces ha sido comparada con mandatarios a través de varias encuestas, como la que realizó la revista Time en 2014 de las 100 personas más influyentes en la web que la colocó en el número tres detrás de Barack Obama y George W. Bush.

Cuando la industria musical aprieta, es necesario luchar

Aunque hay algunas artistas mujeres que todavía hoy se resisten a hablar de política por miedo a perder marcas y no simpatizarle a todo el mundo, otras deciden romper con ese silencio sometido y seguir los pasos de Madonna, no con canciones ni con outfits osados, sino con hechos. Como fue el caso de Taylor Swift en 2018.

Taylor Swift.

Taylor era una de esas artistas que prefería mantenerse al margen de toda discusión política y "hablar de amor", como describía ella -una posición similar a la que toman Emilia y otras cantantes argentinas de renombre-, pero llegó un día, a un año de cumplir 30 años, que su decisión nunca más sería quedarse callada. Al igual que Javier Milei, una política del partido Republicano llamada Marsha Blackburn, de Tennessee, se presentaba a elecciones con ideas libertarias, iguales a las del presidente argentino. Allí, la cantante pop decidió hacerse valiente y dijo: "Necesito estar en el lado correcto de la historia".

Así lo cuenta ella misma entre lágrimas, peleándose con sus asesores de imagen y otros empresarios de la industria musical en el documental "Miss Americana": "Sería muy frívolo y cobarde de mi parte subirme al escenario y decir 'Feliz día del orgullo' para luego callarme cuando atentan contra ellos (...) Fui una mujer que se quedó callada frente a muchas situaciones porque se suponía que, a toda costa, debía ser cortés. Sigo creyendo que es importante serlo pero no a toda costa", remarcó.

"Ella no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y se opone a que el colectivo LGTBQ+ tenga derechos", remarcó Swift aquella vez, justo antes de incitar a los votantes a sufragar por algo diferente y que esté acorde con los derechos que ya fueron peleados para no volver atrás.

El "Efecto Swift", fue tan grande que llegó a la Argentina durante las elecciones de 2023 donde miles y miles de Swifties pidieron también estar del lado correcto de la historia, sin embargo, los libertarios ganaron.

En un momento de revuelta social y de luchar por mantener derechos, es lógico que se les exija a las artistas -sobre todo a las mujeres- no mirar para otro lado y tomar partido por lo que tanto costó conseguir, sin cuestionar sus talentos, ya que cada vez son más las que llenan estadios y conquistan el mundo.