Confirman que Mauro Icardi borró todo rastro de Wanda Nara en su cuerpo: ¿Orden de la China?

El domingo sin dudas era la noche de Wanda Nara, ya que estrenó su esperada entrevista con Grego Rossello donde habló de sus ex parejas, las citas fallidas que supo tener una vez separada y alguna que otra anécdota más que dejó en evidencia la buena onda que pegó con el conductor. En vísperas al lanzamiento, Mauro Icardi también quiso ser el protagonista y compartió una imagen que sabía daría que hablar.

En múltiples ocasiones, el futbolista declaró no estar a gusto con la presión mediática ya que el mundo farandulero no es para él: una negación que debería tratar en terapia, por que sus acciones no acompañan sus palabras. En este contexto pasó junto a su novia, la China Suárez, y quiso dar a entender que la Bad Bitch quedó enterrada en el pasado.

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi por Wanda Nara

Cabe recordar que en cada publicación que realizaba, los usuarios no dejaban pasar por alto que tenía tatuado el nombre, la cara y las iniciales de Wanda Nara, hasta tenía en la piel el nombre de los hijos mayores de su ex pareja, que fueron fruto de otro matrimonio. Fue la propia conductora quien semanas atrás lo ridiculizó diciendo que ya había pasado el plazo prometido para que se los borrara.

En este contexto, Icardi se fotografió junto a la China sobre una terraza al aire libre, con vistas nocturnas del Bósforo y varios puntos luminosos de Estambul al fondo. Sin embargo, las miradas se posaron sobre su brazo: donde estaba el recuerdo inmortalizado de Wanda, ahora hay una franja negra y aunque no mostró su nuevo diseño, dejó expirar que su ex ya no es parte de su cuerpo (o por lo menos no está a la vista, porque debajo de su nuevo tatuaje esta la cara y el nombre de quien supo ser su pareja).

Mauro Icardi se borró los tatuajes que supo tener en honor a Wanda Nara

Según aseguraron, el tatuador del futbolista viajó desde Canarias hasta Turquía, especialmente para tapar el rostro de Wanda Nara en la piel de Icardi. De hecho, en el mismo lugar donde la pareja feliz se fotografió, el deportista pasó con el artista.

Previamente, durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League, el brazo de Mauro Icardi llamó sospechosamente; ya que no aparecía el tatuaje "Wanda" en grande. Sin embargo, allí todavía no estaba el nuevo diseño, sino que simplemente el nombre de la empresaria fue borrado con Photoshop, lo que se percibió como una provocación en medio de la separación y el conflicto judicial que ambos mantienen. Sin embargo, la mediática no hizo comentarios al respecto y pasó por alto.