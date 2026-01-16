Con elegancia, Flor de la V le cantó vale cuatro a Maxi López: "¡Si me besaba, no me largaba más!"

¡No para de generar polémica! Maxi López, exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity y ahora columnista en OLGA, quedó en el ojo de la tormenta tras un desafortunado comentario sobre Flor de la V que no pasó desapercibido. El episodio, que comenzó como una charla entre amigos, terminó convirtiéndose en un tema de debate en redes sociales y medios de comunicación, con una respuesta contundente por parte de la conductora.

Todo ocurrió cuando Nati Jota lanzó una pregunta que dejó a Maxi López visiblemente desconcertado: "¿Besarías a un hombre?" El exjugador, entre risas nerviosas y un momento de reflexión, intentó salir del paso con una respuesta que terminó siendo más que desafortunada: "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo". ¡Estalló todo!

Maxi López volvió a demostrar cuán machirulo puede ser

El comentario no solo contenía un error en el apellido de la reconocida conductora y actriz Flor de la V, sino que además ignoraba su identidad como mujer trans. De inmediato, Nati intentó corregirlo: "¡No Maxi, no era por ahí! No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V". A esto se sumó Noelia Custodio, agregó: " Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme ".

Sin embargo, lejos de enmendar el resbalón, Maxi continuó con su confusión y preguntó: "¿Y pero cómo se llama?", lo que generó aún más incomodidad en el estudio. Nati Jota insistió: "¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!", visiblemente incómoda por la situación.

La polémica no tardó en llegar a oídos de Florencia de la V, quien no dudó en abordar el tema en su propio programa. Con su característico humor y elegancia, la conductora comenzó diciendo: "Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?" En tono irónico, recordó su reciente paso por Punta del Este y bromeó sobre su participación en eventos sociales. Cuando Josefina Pouso le preguntó si López había hablado bien de ella, Flor respondió con picardía: "Está confundido...".

Pero el momento más explosivo llegó cuando Flor lanzó una frase cargada de humor: " ¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más! " Sin embargo, minutos después, al ver cómo el comentario había sido catalogado como transfóbico en algunos portales, Flor adoptó un tono más serio y reflexivo: "Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda".

Flor de la V

Tras ver el video del programa en cuestión, Flor compartió su opinión: "Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece". Aunque trató de minimizar el impacto del comentario, dejó claro que este tipo de situaciones pueden ser dañinas para la comunidad trans. "Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...", expresó.

Finalmente, Flor reflexionó sobre cómo este tipo de episodios afectan a la comunidad trans y el tratamiento mediático que reciben: "Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención. No me parece que sea para tanto. Los medios lo levantaron... no sé si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color. Pero lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado como que hay cosas que no ".

Flor de la V

Con su habitual elegancia y firmeza, Flor concluyó con un mensaje contundente: "Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque siempre lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está súper vulnerado".