Moria Casán destrozó a Lali Espósito y expuso el lado oculto de Pedro Rosemblat: "No me gusta que se case"

Casi todo un país esperaba el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cumplió el sueño de cualquier fan que sigue a la artista desde sus épocas en las novelas juveniles. Sin embargo, hubo una persona que no ocultó su desagrado por el compromiso: Moria Casán le bajó el pulgar al periodista.

Dos palabras fueron suficientes para que las redes sociales enloquezcan: "Nos casamos", escribió la cantante junto a un carrusel de imágenes en el que presumió su anillo dorado, la propuesta en la playa y un brindis romántico con su prometido.

Desde el anuncio, los fanáticos de la pareja se hicieron sentir en todas las plataformas y el tema rápidamente se instaló como tendencia. En este contexto, Moria Casán aprovechó su programa La Mañana con Moria para confesar que no está para nada contenta con el casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "¿Qué hacés La? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, que se va a meter en una cosa tan perimida ", comenzó.

Si hay algo que caracteriza a la conductora es su lengua karateka y, fiel a su estilo, no dudó en destrozar al novio de Lali: "A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene. Está muy alzado en un pony, Pedro", explicó, dejando en claro su desagrado hacia el periodista.

Pero la ex vedette no solo opinó sobre la propuesta, sino que además expuso el costado más "agrandado" del joven: "No lo quiero porque lo llamaron de producción y le dijeron, ¿podés venir en algún momento? No, no puedo, dijo. Y después lo volvieron a llamar para decirle si en algún momento, cuando esté más desocupado. Y dijo 'nunca puedo'. Nos freezó y te freezamos a vos, mi amor. ¿Quién sos?", lanzó sin piedad.

Moria no tuvo que pensar demasiado para soltar todo su veneno. Bastó con que le preguntaran qué pensaba del casamiento para acomodar en su lugar a Pedro: "Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora porque estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja. No me gusta que se case, no quiero ", remató, dando a entender que sin Espósito a su lado el periodista pasa completamente desapercibido.

