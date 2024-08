Con lágrimas en los ojos, Lizy Tagliani contó el inesperado momento que vivió con su hijo

Días atrás, Lizy Tagliani y su marido Sebastián Nebot compartieron, a través de redes sociales, la noticia de que su familia se agrandó. Con la llegada de un niño a la casa, la mediática se mostró emocionado como nunca antes, y el pasado domingo, en la Peña de Morfi, habló sobre el proceso de adopción y la primera vez que su hijo le dijo "mamá".

La conductora y su pareja se encontraban en medio del proceso de vinculación con un pequeño para unir a su familia. Y aunque en el último tiempo decidió compartirlo con sus casi 7 millones de seguidores que tiene en Instagram, lo cierto es que se trató de un procedimiento que viene hace tiempo: "Es un proceso en el que estamos hace más de un año, pero en este último momento estuve más movilizada porque todo fue más tangible, más real... Ya la primera cita, cuando llaman a varios familiares para los posibles chicos.... Porque en realidad no se buscan hijos para familias, sino familias para hijos. El título vendrá después, será decisión de Tati, obviamente no podemos contar mucho sobre él", confesó.

El posteo con el que Lizy Tagliani anunció que se agrandó su familia

Tagliani aprovechó el espacio en el programa que reúne la gastronomía y la cultura para contar uno de los primeros momentos que sintió en su corazón que estaba en lo correcto, aunque los miedos y las dudas no faltaron en estos meses: "Un día lo teníamos que dejar y entonces le hicimos un regalito de apego, como nos sugirieron. Era increíble cómo se aferraba y no lo soltó hasta que nos volvió a ver, o sea, cuando estaba con nosotros automáticamente lo dejaba y no lo agarraba", relata con emoción", relató.

La comediante siempre tuvo el deseo de convertirse en madre, pero las expectativas no estuvieron ni cerca de dimensionar cómo sería la primera vez que escucharía a su hijo llamarla como tal: "Nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer. Salimos a comer y mientras la gente se acercaba a saludarme y me nombraba, él estaba comiendo, entonces se frenó y dijo: 'No se llama Lizy, se llama 'mamá'. Nadie se lo dijo, ni se lo expusimos, ni nada. Fue hermoso. Y poder ser su faro, poder ser su contención, como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio", desarrolló con una sonrisa y lágrimas en los ojos.

Lo cierto es que, aunque Tagliani ya tiene al nene en su casa, el proceso no finalizó. Por esta razón, pidió a sus seguidores y colegas periodistas que respeten la privacidad del menor, ya que no se puede contar detalles de su vida y mucho menos mostrar públicamente su rostro: "Es respetar la infancia, su historia, su vida, él va a tener su momento para conocerla. Con Sebastián somos su familia a partir de lo que encontramos y el pasado le pertenece a Tati y se lo vamos a guardar como lo más preciado, un cofre para cuando él tenga ganas de preguntar. El objetivo es que él pueda tener de ese pasado una mirada amorosa, que no tenga un resentimiento y que lo pueda vivir con felicidad y con amor", confesó.

Tanto Diego Leuco, conductor del ciclo, como sus compañeros sentados en la mesa, escucharon el relato de Lizy Tagliani y no dudaron en felicitarla cuando esta terminó. Además, el equipo quiso entregar un detalle para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Envuelto en un paquete de color madera y un moño azul, hicieron entrega de una guitarra celeste del tamaño adecuado para su hijo. Fue allí cuando bromearon que el pequeño es la promesa para el futuro de La Peña de Morfi.