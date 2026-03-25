Con un sólo movimiento Mauro Icardi arruinó las vacaciones de Wanda Nara: "La nena llamó llorando"

El dramón entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo y explosivo capítulo que promete dar mucho de qué hablar. Según reveló la siempre filosa Yanina Latorre, el futbolista habría llevado a cabo una polémica decisión que desató la furia de la mediática empresaria y conductora: la vacunación de su hija mayor sin su consentimiento, mientras Wanda se encuentra de vacaciones.

Todo comenzó cuando la hija de Wanda, entre lágrimas, llamó a su madre para confesarle que había sido vacunada "en contra de su voluntad". Según trascendió, la inyección fue aplicada al mismo tiempo que a los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio.

Wanda en Maldivas

Esta situación dejó a Wanda al borde del colapso, especialmente porque ella había dejado claro que no deseaba que su hija mayor recibiera dicha vacuna. Latorre no se guardó nada y compartió detalles en sus redes sociales: " La nena llamó llorando a Wanda . Después, Icardi las llevó a comer comida rápida y a pasear por el Barrio Chino como si nada". Pero esto no es todo: las hijas de Wanda también habrían faltado al colegio durante estos días. ¿El motivo? Según una de ellas, "a papá le dio fiaca llevarnos". ¡Increíble!

Mientras tanto, el enfrentamiento legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando. Según el periodista Santiago Sposato, Wanda no pierde oportunidad para tomar ventaja en los Tribunales, tanto en Argentina como en Italia. " Le está pegando una paliza tremenda ", comentó en la red social X, dejando en claro que la conductora no está dispuesta a ceder ni un centímetro en esta batalla.

La info que publicó Latorre

Por su parte, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, intentó calmar las aguas asegurando que todo se resolvió "de común acuerdo" respecto a los días que las niñas pasarían con Icardi.

Mientras Wanda Nara disfruta de sus vacaciones entre Italia, Maldivas y China tras terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity, parece que no puede desconectarse del drama familiar y aunque intenta proyectar una imagen de calma y glamour en sus redes sociales, este nuevo escándalo podría empañar sus planes de debutar como actriz de cine.