La confesión inesperada de Kennys Palacios sobre Wanda Nara: "Nos tuvieron que venir a sacar"

La salida de Kennys Palacios de Gran Hermano dejó una sensación extraña: no fue escandalosa, no estuvo envuelta en gritos ni traiciones, pero sí cargada de una calma que, en un reality donde el ruido lo es todo, terminó jugándole en contra. En un mano a mano con Lola Tomaszeuski, en una placa positiva, el público decidió que su historia dentro de la casa ya había llegado a su fin.

Lejos del personaje explosivo que muchos esperaban, el peluquero más mediático eligió mostrarse desde otro lugar. Pero en un juego donde el conflicto cotiza alto, esa decisión tuvo consecuencias. Tras su eliminación, BigBang dialogó con Kennys Palacios, quien hizo un repaso sincero de su paso por la casa, respondió a las críticas por su bajo perfil y habló sin esquivar temas sobre su vínculo con Wanda Nara.

Kennys Palacios ingresó a Gran Hermano para mostrar otro lado de su personalidad

Apenas salido del aislamiento, el ex participante se mostró todavía en una especie de limbo emocional: "Bien, pero muy tranquilo, aún desconectado de todos, sigo aislado en el hotel y charlando un poco con todos".

Las críticas no tardaron en llegar y apuntaron directo a su falta de juego. Lejos de esquivarlas, Kennys respondió con cierta ironía: "Yo entré y 'que fluya' dije. Depende también quién me critica por ser una estrategia o ser un jugador o ser una planta, hay que ver a ver quiénes son los que critican. No sé si son ex participantes, hay que ver si alguno de los que critica ganó o tuvo un buen juego o si es gente que no vivió la experiencia o tiene ganas de vivirla y no pudieron".

Sobre la percepción de un perfil bajo, fue tajante: "Creo que confunden las cosas. Ser picante no ser quilombero. Quilombero y armar peleas es otra cosa y ser picante es picante en contestaciones o en discusiones, que yo creo que las tuve a veces, pero yo quise mostrarme en otro lado mío, no solamente el picante, sino la persona que fue y se divirtió, la pasó bien".

Kennys Palacios entró a GH para divertirse y sin estrategia armada

Sin embargo, reconoce que el juego fue por otro lado: "Entiendo que el afuera en este GH pedían otra cosa, nosotros no sabíamos realmente qué estaba pasando acá afuera. Creo que ya por comenzar a ver lo que realmente buscan o quieren a full para volver en el repechaje y hacer el quilombo que quieren", dijo y dejó una advertencia: " Después que no me saquen por quilombero . Si hago quilombo, después apóyenme hasta la final".

Kennys no esquivó el punto clave: evitó el conflicto. "Lo re evité porque no soy una persona conflictiva, al contrario, soy una persona muy divertida", explicó. Aunque también admitió que se guardó mucho: "Me guardé un montón de cosas que capaz hoy en día las recontra haría".

El motivo fue claro: el afuera. "Capaz la gente que no me conocía y que puede errar en algún comentario y que sea cancelado. Creo que me cuidé un poco en ese sentido". Incluso comparó la exposición con su vida fuera del reality: "No es lo mismo, porque acá es la tele. O sea, es otra cosa... Preferí correrme de ese foco".

Ahora, con el diario del lunes, promete otra versión: "Ahora volvería con todo, quieren quilombo lo hago... Tengo mis momentos picantes, sé dónde hacerlos y también soy una persona que llora, que ríe, que disfruta. Y no tengo por qué ser picante las 24 horas".

También se defendió de quienes lo tildaron de "planta": "Soy una persona divertida, no entendía qué estaban buscando. Y ayer justo me dijeron como que no habían mostrado muchos clips míos, y ya ahí no tengo nada que ver".

Sobre su estrategia de correrse del conflicto, fue contundente: "Preferí cuidarme por el momento porque ya habían como muchas puertas abiertas para el enfrentamiento... El conflicto era suficiente y yo dije ya está, estoy por el otro lado".

Kennys Palacios intentó tranquilizar a Lola Tomaszeuski y quedó envuelto en una polémica

Su salida frente a Lola también generó polémica. Algunos interpretaron que había arreglado su salida con producción, sin embargo, él lo negó: "No, nada que ver. Si estoy viendo que una compañera está totalmente destruida... ¿por qué le voy a meter el dedo en herida?". Y agregó: "La traté de tranquilizar, pero uno se queda con lo que quiere escuchar".

Su vínculo con Wanda Nara

Una de las cuestiones más esperadas de escuchar dentro de la casa era su relación con Wanda. Durante su estadía, llamó la atención que no la nombrara y que ella no lo apoyara públicamente.

A la consulta de si ya se comunicó con la Bad Bitch tras abandonar GH, el estilista explicó: "Todavía no, todavía no tengo el teléfono. No se puede nombrar personas que son afines del programa".

Kennys Palacios habló de su amistad con Wanda Nara

El peluquero aclaró que tres días antes de entrar a la casa, grabó la final de Masterchef y preparó a su amiga. Además, minimizó las especulaciones sobre un distanciamiento: "Si me peleé dentro de la casa no me enteré. Pero nada que ver las cosas que dicen, aparte entró Kennys a jugar, no Wanda . Eso que dicen no te aguanto por qué no me subió una historia... Si no me iba a enojar con todo el mundo que no me subió". Incluso reveló que pidió a su entorno mantener perfil bajo: "Yo también aconsejé a mi familia de que no hable con ningún medio, porque el que está entrando a jugar soy yo".

Sobre su vínculo, dejó en claro que va más allá de lo mediático: "No lo veo como acompañar a una figura sino trabajar con una amiga. Somos los dos del mismo signo, somos súper compañeros, somos súper amigos".

Kennys no ve en Wanda Nara una simple colega de trabajo, ve una amiga. En este contexto, recordó una de las miles de anécdotas juntos fuera de lo laboral: "Una vez en el lago Di Como. Yo no sé nadar y me quiso tirar al lago... Nos tuvieron que venir a sacar en el medio del lago... Yo a los gritos con el chaleco salvavida ".

Kennys Palacios recordó una divertida anécdota con Wanda Nara en el Lago Di Como

De cara al futuro, tiene un objetivo claro: "Por lo pronto seguiré a full para volver a entrar en la casa con el repechaje... tengo muchas ganar volver y armar quilombo". Además, tiene claro que quiere hacer de su vida: "Después de eso enfocarme a full, me gusta mucho lo que es el medio, quiero enfocarme en lo que es stream, panelismo y en eso que me gusta".

Confesionario de BBN

En un tramo más íntimo, Kennys se metió en el "confesionario" de la entrevista y dejó en claro que, aunque evitó el conflicto dentro de la casa, hay cuentas pendientes que no piensa dejar pasar si tiene una segunda oportunidad. BigBang propuso que le hable directamente a un participante: Danelik, fue su respuesta.

—¿Qué le dirías?

—No entiendo cuál era su juego, aparte de ser títere de Emanuel y de Sol y de Eduardo... que intentó pincharme absolutamente todos los días del día 0, y yo nunca le seguí el juego. Que se relaje, que juego de otra manera, y que creo que le gustaba un poco.

Kennys se metió en el "confesionario" simbólico de la entrevista

—Si volvés a entrar a la casa, ¿la fulminarías o intentaría sacarla?

—No, se va sola, se va sola con su juego. Creo que la casa misma la eliminaría. Yo eliminaría a un gran jugador que es Emanuel.

—¿Quién creés que es el próximo eliminado?

—Es que todavía no está la placa armada. Pero esperemos que sea alguien del grupo Brian.

—¿Y tu final ideal cuál sería?

—Andrea Del Boca. Me gustaría mucho Lolo Poggio, Titi y por qué no Pincoya. Una final de las mujeres...

La salida de Kennys Palacios no fue estridente, pero dejó una pregunta flotando: ¿hay lugar para quienes eligen no gritar en un juego que premia el escándalo? Él parece tener la respuesta y, si el repechaje le da revancha, promete demostrarlo. Esta vez, sin guardarse nada.