A los 99 años, Mirtha Legrand recibirá una de las máximas distinciones de España

Si se habla de divas del espectáculo y de mujeres que trabajaron arduamente para construir su carrera, Mirtha Legrand encabeza sin dudas la lista. A sus 99 años, la conductora continúa trabajando y manteniéndose vigente en los medios, incluso después de haber alcanzado todos los logros posibles dentro de la televisión. Ahora, esa trayectoria será reconocida a nivel internacional con una importante distinción.

La Chiqui será distinguida por el rey Felipe VI con una de las condecoraciones civiles más importantes que entrega España a ciudadanos extranjeros. La conductora recibirá la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una distinción creada hace más de dos siglos y reservada para personalidades que, desde distintos ámbitos, fortalecieron los vínculos con España o realizaron aportes destacados a nivel internacional.

La Chiqui será distinguida por el rey Felipe VI con una de las condecoraciones civiles más importantes que entrega España

La noticia fue confirmada en las últimas horas y rápidamente generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político. La entrega de la insignia reconoce la extensa trayectoria de Legrand en la televisión, el cine y la cultura popular , un recorrido que atraviesa generaciones y que todavía conserva plena vigencia.

Para muchos, no deja de resultar llamativo que una figura tan ligada a la televisión pase a integrar una lista en la que aparecen diplomáticos, empresarios, escritores y referentes políticos de relevancia internacional.

La Cruz de Oficial es una pieza esmaltada en blanco, con detalles dorados y una corona de laureles

La Cruz de Oficial, el grado que recibirá la conductora, es una pieza esmaltada en blanco, con detalles dorados y una corona de laureles. En el centro se destaca el emblema de las Columnas de Hércules junto al lema "Plus Ultra", símbolo tradicional de la monarquía española.

Según trascendió, el acto de entrega iba a realizarse originalmente durante abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la Embajada de España ubicada en el barrio porteño de Palermo Chico. Sin embargo, la ceremonia fue postergada y se concretaría en las próximas semanas.

La entrega de la insignia reconoce la extensa trayectoria de Legrand en la televisión

La relación de Mirtha con España también tiene profundas raíces familiares. Su padre, José Martínez Fernández, nació en Andalucía y llegó a la Argentina cuando era apenas un niño. Del lado materno, Rosa Suárez García tenía ascendencia española y brasileña.

Mirtha Legrand no es la primera argentina en recibir esta condecoración. A lo largo de la historia, distintas personalidades del país fueron distinguidas con la Orden de Isabel la Católica, especialmente figuras vinculadas a la política, la cultura y la diplomacia. Entre las más destacadas aparece Eva Perón, quien en 1947 recibió la Gran Cruz de la Orden durante la histórica "Gira del Arcoíris" por Europa. También fueron reconocidas la actriz Lola Membrives, la diplomática Susana Malcorra, Isabel Perón y Juliana Awada.