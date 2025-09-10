Confirmado: Trueno dejó atrás a Nicki Nicole y blanqueó romance con modelo española

Mientras los rumores hablaban de una posible reconciliación entre Nicki Nicole y Trueno, la realidad resultó muy distinta: el rapero confirmó su romance con una reconocida modelo española.

En su momento, la periodista Juariu había señalado algunas pistas que daban a entender que los ex tortolitos habían retomado la relación. Sin embargo, todo fue una pantalla: lo cierto es que ya no hay vuelta atrás. Es verdad que hace un mes ambos coincidieron en un mismo lugar, pero solo como amigos.

Trueno y Nicki Nicole estuvieron juntos en España pero no porque apostaban al amor

De hecho, a los pocos días de que circulara nuevamente la versión de una reconciliación, Nicki confirmó su noviazgo con Lamine Yamal, el futbolista que alcanzó la mayoría de edad hace apenas unas semanas. No obstante, según trascendió, la relación habría durado poco y ya estarían separados.

Por su parte, Trueno se mostró muy enamorado en redes sociales, aunque al principio decidió no mostrar el rostro de su nueva pareja. Compartió fotos y videos de distintos momentos, dejando ver únicamente detalles que sugerían que estaba apostando nuevamente al amor.

Con esta imagen Trueno confirmaba su noviazgo ocultando la identidad de su novia

La joven en cuestión es Teresa Prettel, modelo española. Al principio intentaron mantener el vínculo en secreto, pero sus seguidores comenzaron a notar coincidencias: imágenes en paisajes marinos similares, videos de buceo en aguas cristalinas y hasta la coincidencia en estilos de edición con emojis idénticos, como el corazón azul. Todo esto encendió las sospechas.

Durante el verano europeo, ambos recorrieron distintos puntos del Mediterráneo. Trueno subió a Instagram una foto saliendo del mar sobre una roca en Mallorca, mientras que, casi al mismo tiempo, Prettel compartió una vista del agua azul desde la misma zona. Más tarde, ambos se retrataron explorando el fondo marino, dejando al descubierto que sus vacaciones fueron en pareja.

La primera imagen de Trueno con su novia, Teresa Prettel

La confirmación oficial llegó a través de un posteo de Teresa. En un "dump" de sus vacaciones, acompañó las imágenes con la frase: "¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?". Entre ellas, apareció una foto junto al rapero en el auto, haciendo el famoso corazón coreano con los dedos.

Trueno, fiel a su estilo, compartió la misma postal pero recortada: primero subió la parte de ella con la palabra "Ella" y luego el fragmento donde aparecía él. Un gesto con el que, además de confirmar la relación, dejó en claro sus diferencias a la hora de hacer un corazón con las manos.