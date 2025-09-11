Confirmado: Wanda Nara oficializó su relación con Martín Migueles pero parece haberse arrepentido

L-Gante salió a decir que le rechazó casamiento a Wanda Nara al mismo tiempo que Mauro Icardi se tapaba los tatuajes que tenía en honor a su ex pareja. Sin embargo, estos detalles no parecen importarle a la Bad Bitch que mientras sus ex más la nombran, ella más disfruta con ¿su nuevo novio?

La conductora volvió a estar en boca de todos por un nuevo posteo en redes sociales. En esta oportunidad fue para blanquear su romance con Martín Migueles, el empresario con quien se la vinculó amorosamente después de su ruptura con el cantante de cumbia.

Wanda Nara en el cumpleaños de Zaira Nara

Si bien hace días se venía rumoreando con el romance de la empresaria con el socio de Elías Piccirillo, no fue hasta este jueves que Wanda confirmó su relación y lo hizo a través de una historia de Instagram con donde se muestra muy cariñosa con el joven.

El video fue filmado en el del cumpleaños de su hermana Zaira Nara, ya que está con el mismo look y en un espacio con poca luz. Es ella misma quien filmó el video frente a un espejo mientras "el hombre de Nordelta" la toma por la cintura. El posteo fue eliminado pocos minutos después pero estuvo el tiempo suficiente para que los usuarios descarguen el material y lo difundan en otras plataformas.

La relación con Migueles parece marchar viento en popa, ya que en la noche del miércoles Wanda Nara cenó en Kansas con quien sería su nuevo novio y sus dos hijas Francesca e Isabella (fruto de su relación con Icardi y por las cuales se encuentra en disputa legal con el futbolista).

El nombre de Martín Migueles ya había resonado en los medios porque se lo vinculó con Piccirillo, que actualmente se encuentra detenido: "Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", comentó días atrás Paula Varela sobre el supuesto nuevo novio de Wanda Nara.