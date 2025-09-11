L-Gante prendió fuego a Wanda Nara: Ferrari, matrimonio y reproches sin filtro

Si bien en un principio intentaron instalar la idea de que su relación había terminado en buenos términos, en las últimas horas L-Gante y Wanda Nara dejaron en claro que no se deben nada y que no están dispuestos a cuidarse mutuamente. En este contexto, el cantante confesó que le habría prometido la empresaria para que él aceptara casarse.

El domingo, la Bad Bitch estuvo en Fernet con Grego y no dejó títere con cabeza: repasó su historial amoroso y hundió a cada uno de sus ex, desde Maxi López hasta Mauro Icardi, pasando por L-Gante. Según su versión, todos hicieron lo imposible por no separarse de ella. Pero como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío, y ahora fue el referente de la cumbia 420 quien decidió contraatacar en una entrevista con CaraTV.

L-Gante hundió a Wanda Nara al confesar por qué no se casó con ella

Cansado de que lo sigan vinculando con Wanda, el músico reveló una explosiva confesión: aseguró que la empresaria le prometió regalarle una Ferrari si se casaban: "¿A quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo fácil. No me gustó que me quisiera convencer de esa manera ", expresó sin filtros.

L-Gante se plantó y dejó una frase que sonó a madurez: "Lo que viene fácil, fácil se va". Además, contó que Nara lo presionaba apelando a la aceptación del público: "Me decía que a la gente le encantaba la pareja. Si me decís por todo lo que recorrimos y el tiempo que llevamos, y porque estoy convencido de que encajamos súper bien, quizás pensaría en ir para adelante, pero sin Ferrari ni nada ".

Como si fuera poco, el cantante también se animó a hablar de su intimidad con la empresaria y calificó sus encuentros sexuales con un contundente "un 200″. Para cerrar, aseguró que a Wanda Nara no le gustaba que él mantuviera contacto con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.