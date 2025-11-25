Gritos, maltratos, abandonos de ensayos y una internación urgente: la verdadera guerra dentro de Bandana

Luego de años sin subir a los escenarios, Bandana no solo volvió a cantar sino que también quedó en el centro de la conversación pública, aunque no exclusivamente por su actuación sino por las tensiones internas entre sus integrantes. Antes de la entrevista de Lowrdez Fernández, Ángel De Brito presentó un informe sobre lo que definió como la verdad detrás del regreso del grupo: el show fue organizado por el DJ Tommy Muñoz y cada una de las integrantes decidió mostrar en sus redes los ensayos, la preparación y el entusiasmo previo al reencuentro, dejando momentáneamente de lado los cruces que habían protagonizado en los últimos meses.

Así fue el regreso de Bandana

Según contaron Lowrdez y Valeria Gastaldi, el conflicto principal es con Lissa Vera, a quien señalan por actitudes violentas: gritos, maltratos y abandonos de ensayos fueron parte de las denuncias internas. Lissa y Fernández arrastran desacuerdos desde comienzos de año, primero por cuestiones laborales y luego por un episodio que tensó aún más la relación cuando Vera denunció por violencia de género a la pareja de su compañera, quien permanece detenido. Las Bandana también expresaron su malestar por la suspensión de móviles televisivos que había sido acordada para promocionar su regreso. La situación se agravó cuando Lissa decidió bajarse a último momento sin aviso y, pese a ese desplante, apareció luego en distintos programas sola, a pesar de que se había acordado que las entrevistas serían en conjunto.

Finalmente, en la noche del lunes, Lowrdez estaba prevista como invitada en LAM para hablar de las internas del grupo pop, pero se retiró del estudio sobre la hora: "Se empezó a sentir mal, estuvo acá con las chicas, la vieron todas. Yo no me la llegué a cruzar porque vino a maquillarse acá, vino con su gente de prensa, vino a prepararse. Estuvo hablando con muchas de las chicas", explicó el conductor. Y amplió: "Tenía muchas ganas de hacer la nota porque hablé todo el fin de semana con ella. Estaba muy ansiosa por hablar, pero se empezó a sentir mal y dejamos que se vaya porque no estaba en un estado como para estar al aire".

"Ella tiene una operación muy importante en unas horas que ya contó en otro programa", reveló Ángel antes de presentar una breve nota que le grabó Pepe Ochoa con su celular en la puerta del canal, mientras Lowrdez esperaba el auto que la llevaría a su casa. En ese contexto, la artista se disculpó con el conductor por el desaire: "Ángel, sos siempre nuestro ángel protector. Te amamos con toda nuestra alma", comenzó y siguió: "Perdóname, ya se me acaban las horas de internación. Por eso me fui. Voy a contarte todo de lo que todo el mundo está especulando, cosas que son reales y cosas que no".

Cuando el panelista de LAM le preguntó por Lissa Vera, la cantante respondió con ironía: "¿Te dije que tengo principios de alzhéimer?". Finalmente, confirmó que su internación fue lo que terminó empujando la suspensión de la entrevista: "Me interno mañana, por ahí está mi última nota".