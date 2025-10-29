Confusión, whisky y gatos: el insólito vivo entre Lowrdez Fernández y Fabiana Cantilo

El cuidado de Lowrdez Fernández luego de ser rescatada de la casa de su ex pareja Leandro García Gómez la semana pasada continúa de maneras misteriosas. Mientras que el agresor continúa detenido, la solidaridad y el apoyo a la Bandana se replican día a día, al punto de que en las últimas horas la cantante Fabiana Cantilo entrevistó a su par a través de una videollamada que se viralizó por lo desopilante y bizarro de su contenido. El fragmento que más resonó en las redes sociales profundiza de forma directa alrededor del conflicto que tuvo con su ex. "Él ya te había pegado", se oye decir a Cantilo. "Habían sucedido cosas...", llegó a contestar Fernández, aunque antes de completar la frase ya estaba siendo interrumpida por su colega: "No lo queremos al señor que pega, Lourdes".

"No queremos a ningún señor que sea...", intentó seguir la Bandana, para volver a ser frenada por la ex de Fito Páez. "Pero pará, te pegaba el señor, ¿por qué volvimos con el señor?", quiso saber. "Ya nos habíamos revinculado y salido de toda esa toxicidad y ese pasaje pasado y todo eso", señaló Fernández en relación al todavía detenido García Gómez. "Y vuelve. ¿Volvió o no volvió?", arremetió Fabiana. "No, no volvió. Por eso estoy muy triste que hoy le hayan negado la...", llegó a expresar Lowrdez. "¿Me lo jurás por Dios? ¿Por tus cuerdas vocales?", preguntó Cantilo, que parecía obsesionada por saber si de verdad había sido todo una gran confusión.

Lowrdez Fernández tuvo una semana muy difícil por el conflicto con su ex pareja.

Sin embargo, la distracción llegó rápidamente a su personalidad y le contestó en relación a las promesas. "Yo te juro por mi gato: mirá esto", afirmó mientras mostraba el animal a las cámaras. "Y yo por la mía", le soltó Fernández en la misma sintonía confusa y dispersa de una charla entre amigas, pero en vivo para el mundo digital. "Pará, pará. Entonces fuiste. ¿Cómo fue todo? 'Hola, ¿qué tal? Tomamos un champagne'", aproximó Fabiana. "No me gusta el champagne, boluda", rechazó Lowrdez. "Bueno, lo que sea que tomaron. ¿Me vas a decir que no tomás alcohol?", insistió Cantilo. "Un poquito de whisky, ¿qué champagne?", protestó la Bandana. "Bueno, yo no tomo nada hace años. Un poquito de whisky, ¿y entonces?", siguió la histórica cantante. "Todo bien, me dormí", remató Fernández sin gracia.

Imputaron a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández

"El lunes tenía trabajo, el domingo me levanté", continuó Lowrdez. "¿Y cuándo te diste cuenta que tenías angina?", indagó Fabiana. "El domingo a la noche cuando me despiertan. Me despierto a la noche y ahí empiezo con este cuadro. Suspendo el laburo", detalló Fernández. Uno de los momentos más extraños fue cuando le preguntó si había mandado a su ex pareja a comprar remedios y quiso saber cómo se llamaba. "Leandro García Gómez fue a comprar...", describió la Bandana, para volver a ser interrumpida. "No, no, no. No me des apellido. ¿No lo mandaste al señor a comprar remedios?", insistió Fabiana como si los últimos segundos no hubieran existido.

Fabiana Cantilo.

"No lo mandé nada. Si yo estaba inconsciente", explicó Lowrdez. "¿Cómo inconsciente? ¿Qué te agarró? ¿Covid?", preguntó Cantilo. "Para mí sí, ¿sabés que sí?", entendió Fernández. "Estabas tirada con la cosa de leopardo", aportó Fabiana. "¿Te acordás de nuestras abuelas que tenían esas frazadas de tigre?", le preguntó la integrante de Bandana.

"¿Pero qué hacía la frazada de tu abuela en la casa del pibe? (Risas) Quiero saber todo, porque esto ya es un reportaje que va a ser muy famoso. El pelotudo de Nahuel no me da bola, yo dormí en partes, tengo que operar a mi gato. Acá está el gato con la pata enyesada", cerró Fabiana, en un reportaje que quedará en el recuerdo, por lo desopilante y bizarro.