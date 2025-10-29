Yanina Latorre acusó a Cinthia Fernández de hacer "ejercicio ilegal del derecho" y la trató de "carancho"

Cinthia Fernández fue acusada de ejercer de forma ilegal el derecho, a partir de los videos que subió a sus redes sociales en los que aconseja como letrada sin haberse recibido y garantiza a quienes hagan sus demandas "con su equipo de abogados" no cobrarles si no ganan. Además, propone mejores resultados económicos que con otros profesionales del derecho, pese as que ella no cuenta con ningún título. En las próximas horas la denuncia se hará de manera formal. "Hoy desde Miami subió unas historias de Instagram, consulté con un abogado y me dijo que es ejercicio ilegal del derecho", señaló la conductora Yanina Latorre desde su Sálvese quién pueda de América TV, en el cual repasaron los reels de la modelo, quien está en pareja con Roberto Castillo, el abogado que está detrás de esta falsa publicidad.

En relación al tema, Latorre dialogó con la abogada Valeria Carreras, quien destacó su sorpresa e indignación por lo expuesto por Fernández. "¿Sabés cómo va a terminar esto? Perdiendo la matrícula el novio de Cinthia. El Colegio de Abogados te prohíbe taxativamente promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes", explicó, en relación a que no se puede garantizar más dinero o más ventaja y tampoco no cobrar en caso de perder.

En ese sentido destacó que él "está haciendo una publicidad engañosa, que la tiene prohibida", pero que "lo ilegal es el ejercicio ilegal de la profesión de la profesión, porque ella dice 'no te voy a cobrar', lo pone en nombre propio al final". "Hay muchos que van más allá y dicen 'si pasa, pasa. La gente va a caer en la trampa'. Esto no es igualdad de condiciones", cuestionó Carreras.

La abogada Valeria Carreras.

La abogada adelantó que dos letrados ya le pidieron que los patrocine en esta denuncia, que durante este miércoles avanzará en la Justicia. "Te dice lo que tenés que hacer y te da una cuestión que ni siquiera yo como abogada puedo. Nosotros no podemos prometerte el resultado. Somos una profesión de medios", concluyó.

La venganza de Yanina

En el marco de su pelea desde hace años cuando todavía compartían el panel de LAM, Latorre aprovechó la situación y sólo tuvo palabras malas hacia ella. "Qué malo lo hace", opinó sobre los videos. "Mi equipo de abogados", remarcó en otro momento sobre el desliz que cometió. "Es un carancho, mirá", siguió. "Es malísima la publicidad", opinó.

Cintia Fernández y Roberto Castillo

"El novio de ella la llevó al fondo del mar", sentenció más adelante en relación a Castillo. "Habla de mis clientes, mi equipo de abogados. No es abogada. Está estudiando", insistió. "El tipo esta la está llevando a lo peor del mundo a Cinthia. Porque ella ni siquiera es abogado", añadió.

También señaló que en el teléfono que deja en los videos dice "info de empresa, accidentes de tránsito y la foto es ella con el novio". A su vez, expuso que una tercera persona que conoce a Castillo le aseguró "que la quería usar a ella para traccionar clientes".