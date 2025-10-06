Afilada, Fabiana Cantilo explotó y expuso como nunca a Mario Pergolini: "Me dijo 'no vas a poder'"

Fabiana Cantilo volvió a estar en el centro de la polémica por sus incendiarias declaraciones sobre Mario Pergolini, aunque también dio la nota en un tenso episodio con el público en su último show en Rosario.

En una entrevista para Infama, Cantilo reveló detalles de su conflictivo vínculo con Pergolini, que se remonta a finales de los '90, cuando lanzó su carrera solista: " Él dijo: 'No vas a poder, Fabi, no vas a poder '", recordó la artista indignada. Además, expresó su frustración al comparar sus trayectorias: "Él salió siete veces en la tapa de Rolling Stone y yo no, una locura", dijo irónicamente.

Una de las tapas de la Rolling en la que aparece Pergollini

Lejos de esquivar el tema, Cantilo bromeó sobre la posibilidad de asistir al programa de Pergolini, Otro Día Perdido: "A hablar y a pegarle un coco". Sin embargo, no ocultó el impacto emocional que le dejó esa etapa: "Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después", confesó.

En otro fragmento de la entrevista, la cantante fue aún más contundente al analizar la actitud del conductor hacia ella: "Él me miraba tipo 'como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola '", admitió revelando también una realidad que se daba -y se sigue dando- en la escena del rock manejada en su mayoría por varones.

😡 EL SHOW DE FURIA DE FABIANA CANTILO: ENOJO E INSULTOS CON EL PÚBLICO#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/jQTBbgdObe — América TV (@AmericaTV) October 6, 2025

La amada Fabiana también sirvió show durante una reciente presentación en la bellísima Rosario, en el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad; tras haber sufrido varios inconvenientes con la técnica, Cantilo se enfrentó a un espectador que cuestionó su actitud en el escenario. Según relató la artista en sus redes sociales, un hombre le dijo: "Si no tenés ganas de tocar, no toques". Esto desató la furia de la rockstar, quien no dudó en responder desde el escenario y luego en un descargo público.

"De lo que no tengo ganas es que la gente haga las cosas mal. Si no me ponen el teleprompter donde tiene que estar, me bajo y lo pongo yo. ¿Cuál es el problema? Me chupa un huevo, man . Y si no te gusta, no me vayas a ver", sentenció la cantante, visiblemente molesta. Además, defendió su postura asegurando: "Esto es rock and roll. El rock and roll es verdad: si hay un problema, paramos y empezamos de nuevo".

Fabiana Cantilo

Fabiana Cantilo no tuvo reparo esta vez. Si bien durante el fin de semana la pasó mal en Rosario y tuvo que hacer un descargo en redes sociales, se ve que es imparable y que el silencio no es más su idioma: ya no teme exponer las violencias atravesadas en el pasado con varones como Mario Pergollini.