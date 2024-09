Denuncian a Gladys la Bomba Tucumana y ella se defendió con una fuerte amenaza

A pocos días de la inauguración de su local, Gladys Nelly del Carmen Jiménez, más conocida como la Bomba Tucumana, recibió una fuerte acusación por parte de la arquitecta Daniela Vera Fontana, quien le diseño el lugar donde se encuentra su emprendimiento gastronómico.

La profesional fue la encargada de dar un toque único al local de la cantante. Pero, según informó Fernanda Iglesias, la artista sólo abonó el 30% del monto total, el cual se estimó en casi un millón de pesos.

Daniela Vera Fontana denunció a Gladys la Bomba Tucumana

Vera Fontana supo poner en práctica las ideas que estaban en la cabeza de su clienta. En la fachada, tanto interna como externa del local, resalta el color amarillo, el emblemático color de la pollera que hizo famosa a Gladys en una de sus primeras canciones. El local gastronómico además cuanta con una barra con cuatro banquetas para que los clientes puedan disfrutar allí las empanadas que, con sus sabores e ingredientes, llevan a las tierras de Tucumán.

La arquitecta denunció haber pactado un total de 700 mil pesos y no recibirlos. Una versión completamente diferente contó la Bomba Tucumana al pronunciarse en los medios de comunicación: "No entiendo cuál es el fin de todo esto", arremetió.

Gladys la Bomba Tucumana asegura haber pagado el diseño de su local de empanadas

Por un lado, la cantautora fue sorprendida por la denuncia, ya que había tenido contacto con la arquitecta, quien agradeció el dinero y contó en que lo había gastado: " Ella dijo que había pagado la cuota del colegio de sus hijos con lo que le pagué . Hicimos un acuerdo y se lo pagué", afirmó.

La denunciante es la ex mujer de Roberto Castillo, nuevo novio de Cinthia Fernández y abogado de la Bomba: "¿En serio me estás hablando de Dani? Me ponés como en shock porque digamos... me llegó una carta documento que la verá mi abogado que justamente es Roberto Castillo, me sorprendí no gratamente. Había una relación de buena onda por Roberto, y ella me caía muy bien, y ahora estoy sorprendida porque no entiendo cuál es el fin de todo eso. No debo nada", respondió en un móvil con América TV.

Gladys la Bomba Tucumana no será víctima de una estafa y piensa ir a la Justicia

Por último, Gladys dejó en claro que no está dispuesta a ser estafada ni víctima de alguien que busca fama: "Yo tengo abogados y voy a recurrir a la Justicia por estafa, por evasión impositiva y un montón de cosas que sé de ella. No soy yo la persona indicada para que me hagas esto, Dani. Yo no vivo de ningún hombre ni de nada. No voy a permitir que nadie haga usufructo de algo que es mío, bien ganado con laburo. Me sorprende ingratamente esto que contás y lo que llegó a mi local. Y tengo todas las pruebas. Averigüen si en esta vida le debo una moneda a alguien".