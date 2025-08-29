Coscu habló de más y quedó como resentido: Nicki Nicole y Lamine Yamal en la mira

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal sorprendió a más de uno. Así como en redes sociales abundaron las opiniones sobre este romance inesperado, los más cercanos a la cantante tampoco se quedaron atrás: Coscu no pudo contenerse y, en una entrevista con el Pollo Álvarez, fue directo al hueso al decir que la rosarina es "roba fama".

El conductor le propuso al streamer un juego que consistía en mostrarle imágenes de diferentes parejas y elegir cuál de los dos "robaba", exclusivamente a nivel físico. Entre las fotos aparecieron Duki y Emilia, Coki Ramírez y Juli Manzotti, y Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini, entre otros. Pero la prueba de fuego llegó con la pareja del momento: Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Poco a poco, Nicki Nicole y Lamine Yamal confirman su romance

"¿Quién roba?", preguntó el Pollo. " Nicki... fama ", disparó Coscu. Al parecer tanto Twitch quema un poco el cerebro, porque al streamer ni siquiera le alcanzó para armar una oración entera y tiró palabras sueltas.

Intentando suavizar lo que había dicho, agregó: "A Nicki la quise mucho y hoy se sabe que no me la banco. Creo que supe darme cuenta a tiempo. No necesita esto. Es linda, mega, talentosa, muy conocida y no sé por qué le pinta esa", recalcó.

Coscu tampoco se limitó al presente amoroso de la artista: "Peso Pluma me caía muy bien. Conquistar México suma, ¿me entendés? Yo la banco igual, a nivel marketing es top, pero un poquito de amor real viene bien, al menos un poquito y un poquito de última", sentenció.