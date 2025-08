Criminalizar la pobreza: TN convirtió el hambre en "moda" y avaló multas de casi un millón por hurgar la basura

La escena transcurrió en vivo por la pantalla de Todo Noticias (TN), pero bien podría haber sido una parodia grotesca de la insensibilidad. Mientras el gobierno de Jorge Macri anunciaba multas de hasta $890.000 para quienes revuelvan basura en los contenedores de la Ciudad de Buenos Aires, en el canal de noticias del Grupo Clarín, el periodista Lucas Morando sostuvo -con tono serio- que "se hizo moda" vivir en los contenedores o apropiarse de ellos como si fueran propiedad privada. "La ciudad tiene todo un esquema de contenedores que no existió siempre y que lo pusieron en los últimos años. Está buenísimo", aclaró.

Y de manera insólita, agregó: "Se hizo moda que la gente... o viva ahí o vaya a hacer su propiedad ahí". Esto provocó una reacción algo más cauta de su colega y amigo Jony Viale, quien respondió, fingiendo incredulidad: "¿Cómo se hizo moda que la gente viva ahí? ¿La gente vive en los contenedores?". Lejos de retroceder, Morando insistió: "Se hizo moda, hay un montón de lugares que está pasando eso. Hay gente que revuelve o duerme en los contenedores. Y lo que se hizo moda de verdad es que se meten en los contenedores, sacan toda la basura y no la vuelven a meter. Pusieron contenedores antivandálicos, ahora van de a dos, se mete uno, agarra todo y el otro lo saca".

Y completó: "La única manera de evitar esto, para que el contenedor guarde la basura, meta al lado de la basura, fue esto. Ahora... ¿esto va a funcionar? y... probablemente nadie pague la multa". La escena televisiva fue tan absurda como preocupante. En lugar de contextualizar el fenómeno dentro del agravamiento de la pobreza y la indigencia, TN decidió encuadrarlo como una tendencia urbana o, peor aún, un acto de vandalismo. Jony Viale, si bien trató de matizar: "Más que se hizo moda, habla de un momento de una situación social espantosa", no tardó Viale en volver al libreto: "Esto viene de Massa, que viene de un momento espantoso".

La frase más contundente y crítica llegó desde el único panelista que rompió con la lógica punitivista del debate. Manu Jove expresó: "Me parece que esa frase (la que usó el gobierno porteño para dar a conocer la medida, al asegurar que la multa es para aquellos que "les gusta" hurgar la basura de la ciudad) resume una falta de empatía que hay en general. La falta de empatía se la exijo a los dirigentes". Sin embargo, la respuesta de Viale fue tajante y reveladora: "La falta de empatía es tirar toda la basura de la ciudad. El hambre no justifica que vos rompas las bolsas".

El gobierno porteño aplicará multas de hasta $900 mil a quienes revuelvan la basura

El episodio dejó al descubierto la forma cada vez más explícita de narrar la pobreza desde algunos medios: no como drama estructural, sino como desorden urbano; no como consecuencia de un modelo de exclusión, sino como elección personal o incluso moda. Es, en definitiva, una manera de despolitizar el hambre y convertirlo en delito. El contexto no es menor. Según la normativa anunciada por el gobierno porteño, toda persona que remueva basura de los contenedores y ensucie la vía pública podrá ser sancionada con multas de hasta $890.000 o con trabajos comunitarios.

La decisión fue tomada por Jorge Macri en respuesta a los más de 25.000 casos de vandalismo registrados durante el primer semestre del año. Sin embargo, no se distingue entre quienes destruyen dispositivos y quienes los abren para buscar comida o materiales reciclables para sobrevivir. La paradoja es evidente: se penaliza a quienes menos tienen con sanciones que jamás podrán pagar. La multa es tan desproporcionada como irreal: ¿quién que busca sobras en un tacho puede afrontar una sanción económica equivalente a diez salarios mínimos? Mientras tanto, el discurso mediático que acompaña estas políticas endurece el mensaje. No hay lugar para el drama humano detrás de una bolsa rota o un cartón reciclado: sólo hay "modas" peligrosas que deben ser combatidas con tapas de resorte, vigilancia y castigo.