"Todo mal, no me dejo de sorprender": el regreso de Patito Feo abrió viejas heridas, ausencias y polémicas del pasado

"Nadie pasa de esta esquina" volvió a resonar en las calles porteñas, esta vez no como canto entre adolescentes, sino como anuncio del regreso de Patito Feo. La emblemática serie juvenil que marcó a toda una generación regresa en formato teatral, pero lo hace sin sus dos protagonistas originales: ni Laura Esquivel (Patito) ni Brenda Asnicar (Antonella) formarán parte de esta nueva etapa. En sus lugares, Albana Fuentes y Julieta Poggio asumirán los protagónicos.

La ausencia de las históricas protagonistas de la serie no pasó inadvertida. Según trascendió en Intrusos, se les ofreció una suma millonaria para sumarse al proyecto, pero ambas decidieron priorizar sus actuales compromisos profesionales. "A una se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario", comentaron en el ciclo de América TV.

Brenda Asnicar rompió el silencio en el programa de streaming Había que decirlo, donde participa como panelista, y dejó frases que encendieron la polémica. "Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender", lanzó en referencia a Julieta Poggio, ex Gran Hermano, quien interpretará a su recordado personaje. Aunque aclaró que su decisión de no participar fue personal, dejó en claro su marca indeleble en el personaje: "Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?".

Pese al tono irónico, la actriz también envió un mensaje conciliador. "Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo", sostuvo. Y agregó sobre las nuevas protagonistas: "Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido". La adaptación teatral ya comenzó sus ensayos este lunes, mientras continúa la búsqueda de actores para completar el elenco.

La producción promete revivir los hits musicales y la energía que hicieron de Patito Feo un fenómeno global. Pero el entusiasmo no está exento de conflictos. La disputa legal entre Marcelo Tinelli, productor original de la serie, y Alejandro Stoessel, padre de Tini, vuelve a cobrar vigencia. Tras seis años de batalla judicial por los derechos de la serie, la Justicia falló a favor de Tinelli. Sin embargo, la autora original del guion, Marcela Citterio denunció sentirse marginada del nuevo proyecto.

De hecho, Adrián Pallares en Intrusos adelantó que la autora radicada en México evalúa llevar a cabo acciones legales. Otro frente delicado para la producción tiene que ver con el juicio contra Juan Darthés, quien interpretaba al padre de Patito en la ficción. El actor fue condenado recientemente a seis años de prisión por el abuso sexual de Thelma Fardin durante una gira internacional de Patito Feo, cuando la actriz era menor de edad.

Su papel aún no tiene reemplazo confirmado, y el tema sigue siendo motivo de tensión en el armado final de la obra. El regreso de Patito Feo se inscribe en una oleada de reversiones teatrales de clásicos juveniles, como las giras nostálgicas de Erreway o la vuelta escénica de Floricienta. Pero a diferencia de aquellos casos, esta producción carga con la dificultad de no contar con su elenco original y de enfrentarse a heridas abiertas que la historia no terminó de cerrar. Entre la nostalgia y la polémica, el fenómeno adolescente de mediados de los 2000 vuelve a escena. Aunque ya no estén las mismas caras, el espíritu de Las Divinas y Las Populares busca renovarse.