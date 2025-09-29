Thiago Medina experimentó una leve mejoría y va camino a dejar la asistencia mecánica respiratoria

El ex Gran Hermano Thiago Medina, quien desde hace 16 días lucha por su vida internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, producto de un accidente en su motocicleta, experimentó una leve mejoría de su cuadro y avanzó en las primeras maniobras para retirar la asistencia respiratoria mecánica con la que cuenta por su estado pulmonar. Además, está consciente y no presentó fiebres, lo que indica que las infecciones retrocedieron.

Según informaron con el último parte médico del domingo, "al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante"

Daniela Celis informó sobre las últimas novedades médicas de Thiago Medina.

Al mismo tiempo, no todo fueron festejos ya que para la institución médica, "el cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria". Cabe recordar que en los últimos días un equipo interdisciplinario de toda la provincia de Buenos Aires evaluó al paciente y analizó el caso para lograr que salga adelante.

Por otro lado, la madre de sus hijas, Daniela Celis, también compartió una historia en sus redes sociales en la cual informó sobre los recientes avances de su ex pareja. "Thiago continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición", explicó.

Thiago Medina y Camila Deniz

A su vez destacó que "continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica", y se enfocó en la ayuda espiritual, tan importante para estos momentos de su familia. "Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto", reconoció. La cuñada de Celis y hermana de Thiago conocida como Camila Deniz, también apuntaló la cuestión de la fe. "Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviados sus fuerzas", aseguró en sus redes sociales.