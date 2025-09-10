Cris Morena explicó por qué volvió a los escenarios y qué condiciones puso: "Tengo cierta rebeldía"

El pasado 28 de julio, una tragedia volvió a golpear a familia Yankelevich: murió Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Si bien Cris Morena y el resto de la familia viajó a Estados Unidos (donde vivía la nena con sus padres) para despedir sus restos, ningún integrante habló públicamente ni le dedicó unas palabras a la menos.

Tras un mes y medio, y en medio de un duelo, Cris reapareció en el escenario del cuarto show de Erreway en el Movistar Arena y emocionó a todos con sus palabras. Tras su sorpresiva participación, dio detalles de su decisión de aparecer públicamente tras la muerte de su nieta menor y un día antes del cumpleaños de su hija Romina Yan -quien falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años- y cuál fue la expresa condición que puso.

Cris Morena transformó la tristeza por la muerte de su nieta en proyectos

"Me costó un poco la decisión, pero no por ellos, sino porque era enfrentar todo un Movistar lleno maravilloso y acabábamos de estar en febrero. ¡Lo que me pasó este año fue insólito! Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos y me parece que pasaron siete años, que fue hace dos mil años. ¿Entendés? Hicimos de todo", comenzó la productora en la emisión del viernes 5 de septiembre de La pecera, el stream de Otro Mundo (OM). Ese era un día muy emotivo para ella, puesto que su hija hubiese cumplido 51 años.

Si hay algo que demostró la empresaria, a lo largo de estos años, es su fortaleza para levantarse luego de cada golpe: "Lo disfruté muchísimo. Encontrate con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros", sostuvo e hizo una revelación personal: "Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público. Lo único que les pedí por favor era que no estaba para hacer notas ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía ".

Cris Morena sorprendió al aparecer en el escenario tras la muerte de su nieta, Mila.

Cris Morena aceptó estar presente en el show con la condición de no hablar con periodistas, y así fue llegó al Movistar Arena en el anonimato de un garaje y sorprendió a todos los presentes una vez arriba del escenario: "Para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seriamos unos niños un poco caprichosos, digo la rebeldía como acto de vida. No es lo que el mundo me impone, sino que yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto en el buen sentido de la palabra. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud de decir: ' Che, tengo cierta rebeldía ', me parece que es un buen adjetivo".

En el stream le preguntaron, sin muchas vueltas, qué le hacía sentir que "todo valió la pena". Cris Morena no dudó en contestar: "Que todo vale la pena... que tengo el corazón rojo al fuego vivo, que tengo un montón de proyectos en mi cabeza". Asimismo, reveló que en la última semana, que debería todavía ser muy triste, explotó de proyectos. "No sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos, el corazón se me puso abierto total y tenemos un montón de proyectos para OM, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes", expresó.