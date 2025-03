Cris Morena negó su gordofobia e hizo una muy dura confesión: "Pensé que la muerte de Romina era mi culpa"

La actriz y productora Cris Morena lamentó que la responsabilicen de la muerte de su hija Romina Yan, quien falleció en 2010 producto de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Además, negó su "gordofobia", un elemento que la endilgan a ella de acuerdo a los elencos que manejó y a partir de declaraciones tanto públicas como privadas. "En un comienzo pensé que era mucho culpa mía, porque Romina tenía un tema que tenía que ver con la alimentación también, que me lo echan en cara todo el tiempo como si yo hubiera matado a mi hija", reconoció Morena en A dónde vamos cuando soñamos, el espacio de entrevistas en Infobae que conduce Oriana Sabatini.

En ese sentido, la actriz se refirió a que dicen que ella quiere "toda gente flaca" en las producciones que encabeza. "Y, justamente, lo que estoy tratando en mis elencos es que la gente esté alimentada saludablemente. No estoy buscando toda gente flaca", negó la ex pareja de Gustavo Yankelevich.

En ese momento fue Sabatini quien intentó contar una anécdota para desmitificar que la exigencia en relación al peso sea tal, aunque fue interrumpida por su entrevistada. "No tengo que dar ninguna explicación después. De nada", sostuvo en una clara muestra de superación a los ataques contra ella.

A su vez, se refirió a los trastornos alimenticios para intentar dar un mensaje solidario y consciente. En ese sentido habló de "un aprendizaje inmenso de lo que puede un dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia y poder comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es, y tratar de ser otro".

Lo cierto es que, más allá de los mensajes que pueda dejar para aparentar otra cosa, las experiencias de quienes trabajaron con ella siempre hicieron eco de estas cuestiones relacionadas a los cuerpos hegemónicos y el peso. Esto se evidenció de forma pública cuatro años atrás, cuando en una entrevista que le realizó Jey Mammon se expuso en una declaración gordofóbica.

"¿Harías la remake de Jugate Conmigo?", le preguntó en aquel entonces el conductor de Los Mammones. "Ay, sí", contestó la mujer. "¿Quién podría conducir la remake? Vos", quiso saber el músico. "No, la verdad que... Santiago del Moro", soltó Morena. "Vos bajando un poco", le agregó después a Jey. "Siempre tan esteta Cris. Me encanta", ironizó el conductor. "O sea que yo no tengo chances", bromeó Gabriel Schultz, como parte del panel del programa que salía por América TV. "En el mundo de Cris no", le explicó Mammon. "No, no. Mentira. Fue un chiste", quiso excusarse la actriz. Aunque ya era demasiado tarde.