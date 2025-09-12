Cruce feroz entre Tinelli y Marina Calabró por un supuesto embargo millonario: "dinero sucio", deudas y extorsión

Marcelo Tinelli parecía concentrado en su regreso al ruedo con Estamos de paso, el ciclo que estrenará el 23 de septiembre por Carnaval Stream. Sin embargo, la semana se le torció por un nuevo dolor de cabeza: un supuesto embargo millonario que golpea directamente sobre su patrimonio y que destapó una feroz pelea mediática con Marina Calabró. La periodista lanzó la bomba en Lape Club Social: "Le cayó un nuevo embargo, millonario a Marcelo Tinelli. ¿Te acordás que habíamos mostrado los documentos de la compraventa de la casa en Punta del Este? Bueno, estaba contento porque iba a embolsar once palitos", comenzó relatando Calabró.

Y siguió: "Pero me dicen que cobró un palo y medio y le quedan nueve y medio adentro. Entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio". El relato no solo expuso el intríngulis financiero, sino también el trasfondo de una negociación trabada, donde Tinelli debería devolver dinero, afrontar la deuda completa o acordar con el empresario "mega millonario" que compró la propiedad. "El mismo contrato o boleto de compraventa prevé que haya una suerte de pagos escalonados", detalló Marina.

Y continuó: " Hay tres alternativas. O hablás con el comprador, que es un empresario recontra mega millonario y le decís ´mirá, tuve este quilombo, te tengo que devolver el palo y medio porque la casa la tengo embargada´. O si no le pagás con la que tengas, no sé de dónde sacaría nueve palos y medio, al acreedor. En realidad al acreedor le debe diez palos, pero bueno, poner los diez palos del acreedor para que libere la casa de Punta del Este y poder dársela al comprador. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio. Por eso necesita laburar. Esto es realmente un tema que lo tiene muy preocupado".

Marcelo Tinelli cargó contra Marina Calabró

Según Calabró, la situación lo tiene tan furioso al conductor que incluso publicó en Instagram mensajes en clave, con frases como: "Dinero sucio, cuevas, Rosario, hombre de medios, mañana amplio. Esta es una ficción que estoy escribiendo, cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia". Lo cierto es que la reacción de Tinelli no tardó en llegar. Desde su cuenta en X, disparó contra la versión de Marina y contra un empresario al que señaló como el verdadero responsable: "No Marina. No es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada. No es ese el monto y yo a tu 'amigo y dueño' rosarino nunca le pedí nada", disparó.

Y agregó: "Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen. Este hombre compró una deuda, para poder ir contra mí". En un segundo posteo, redobló la apuesta: "Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. No tiene escrúpulos y lo único que busca es que me convoque o le entregue los bienes de mi familia. No lo voy a permitir". Y concluyó con dureza: "Ya que el tema sigue y este sujeto se pone en víctima, usa un canal al que amo para decir estas mentiras, donde llega a decir que yo lo extorsioné".

De acuerdo con Tinelli, la abogado de esta persona en cuestión "seguía engordando la cuenta y embargándome en Rosario". "Mi dinero y el de mi familia lo gané trabajando, y lo voy a defender con uñas y dientes, ante tanta injusticia", cerró. Lejos de quedarse callada, Marina respondió con ironía y firmeza: "Qué sabés quiénes son mis fuentes, qué sabés con quién laburé esta data que vengo trabajando hace un montón. Tengo los papeles. El embargo existe".

Y cerró con un palito directo: "Me dio un poco de gracia tanto enojo, es una información que uno da". La disputa estalla justo cuando Tinelli prepara su regreso en streaming y, en paralelo, circulan versiones sobre posibles negociaciones con El Trece para una vuelta a la televisión en enero del año que viene. De esta manera, entre proyectos, supuestos embargos y acusaciones cruzadas, el conductor suma un capítulo más a su historial de escándalos públicos.