Wanda Nara estrenó "Tóxica" y lo celebró con escapada romántica a Punta del Este

Si hay alguien que sabe cómo ser el centro de atención, esa es Wanda Nara. Y, not spoiler: lo logra. A pocas horas de su nuevo lanzamiento musical, la empresaria viajó por primera vez en plan romántico con quien sería su nuevo novio.

El jueves por la noche, la Bad Bitch estrenó su nuevo single "Tóxica": "Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica". Una letra que muchos interpretaron como un dardo directo a Mauro Icardi, aunque también podría contener guiños a su relación de "idas y vueltas" con L-Gante.

Wanda Nara estrenó "Tóxica"

Para este trabajo, Wanda colaboró con el rapero español Kaydy Cain (Daniel Gómez Carrero), en un videoclip que combina pasión, obsesión y esa imposibilidad de dejar ir a alguien. Allí aparece con un audaz body negro de cuero, cierre delantero, escote pronunciado y gafas oscuras, mientras despliega un look tan provocador como su actitud.

El clip incluye escenas jugadas junto al trapero, besos, roces y un juego de miradas a través de televisores. También aparece su polémica Ferrari rosa, sobre la que escribió con aerosol la palabra "Tóxica", entre imágenes de explosiones y un líquido verde que invade el set.

Pero mientras sus fans especulan sobre a quién está dirigida la canción, la conductora ya vive un nuevo capítulo sentimental. Wanda viajó a Punta del Este junto a Martín Migueles, a quien presentó como su manager.

Wanda Nara viajó a Punta del Este junto a Martín Migueles

En SQP (América) mostraron imágenes del viaje, donde lejos de esconderse, se los vio juntos y sonrientes. "Es un nuevo romance, un incipiente vínculo, un garche, un 'empomamiento' serial con un señor que es socio de Elías Piccirillo", lanzó sin filtros Yanina Latorre. El detalle: Migueles fue presentado como personal trainer y estaría vinculado con el exmarido de Jésica Cirio, hoy imputado por cohecho.

En paralelo, en su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió fotos desde su casa en Punta del Este, con un escueto "Home" como descripción. Eso sí, de Martín Migueles ni rastro en sus redes.