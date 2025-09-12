Darín contó la impactante historia de "Empanadarín", el local de empanadas que surgió tras el escándalo con Milei

Ricardo Darín no solo es uno de los actores más queridos de Argentina, sino también un generador involuntario de situaciones tan insólitas como hilarantes que lo dejan totalmente expuesto. Sin embargo, la baja tolerancia a la crítica del gobierno de Javier Milei fue el puntapié inicial para que se desate una hecatombe.

Todo comenzó hace unos meses, cuando el actor contó azorado que la docena de empanadas estaba a más de 30 mil pesos. Canchero y bordeando el mal gusto, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un comentario sobre el precio de las empanadas donde criticó a Darín por no comprar empanadas más baratas. ¿El resultado? Una lluvia de memes, hate, discusiones acaloradas en redes sociales y una idea más descabellada: abrir un local llamado "Empanadarín".

Ricardo Darín

En una reciente entrevista con Julio Leiva para el canal Hispa, Darín recordó entre risas la propuesta que llegó a sus oídos: "Hay un tipo que después de todo este incidente de las empanadas, quiso abrir un local y ponerle 'Empanadarín '", contó, mientras Leiva no podía contener la carcajada. "Perdón, Ricardo, pero está muy bien", comentó el periodista. Y aunque Darín admitió que la ocurrencia le pareció divertida, la historia no terminó ahí.

El actor decidió consultar a su abogado, Javier, sobre qué hacer al respecto. "Le digo: '¿Cómo analizamos esto? ¿Qué se hace?'. Y él me responde: 'No, no es garantía de nada, le tenés que poner un rubro específico y si es otro rubro, no sé qué...'", relató Darín, imitando el tono técnico del letrado. .

Pero lo mejor estaba por venir: "Le digo: 'Bueno, ¿y qué se hace para esto?'. Y me dice: 'Tenemos que pagar'. 'Ah, ¿yo tengo que pagar para decir que me opongo a que el tipo haga eso?'. 'Sí'. 'No, está bien. Dejalo que lo haga '", remató entre carcajadas.

¿Y qué pasó con el famoso local? "No sé qué pasó, pero porque no puedo, me desentendí de la idea. Me superó ampliamente", confesó. Aunque no todo quedó en empanadas: otro emprendedor quiso bautizar un hotel con sauna como "Darín". "Ese me pareció más interesante", reconoció divertido.

Ricardo Darín

Más allá del absurdo, Darín reflexionó sobre cómo el comentario sobre las empanadas se transformó en una bola de odio mediático: "Era claro que me estaba refiriendo a que notaba que las cosas estaban caras y usé como ejemplo el precio de unas empanadas. Pero eso derivó en una cosa rarísima", explicó. Incluso admitió que el tema sigue persiguiéndolo: "Todavía la gente me habla de las empanadas y no lo puedo creer. Todo culpa mía. Mea culpa, mea culpa".

Para cerrar el capítulo de las empanadas con un toque personal, Darín reveló sus preferencias culinarias: "Me gustan sobre todo las empanadas fritas. Las menos saludables". Y así, entre anécdotas absurdas y reflexiones profundas, Ricardo Darín le dio letra una vez más al escándalo que dejó expuestas una vez más las diferencias de poder: Javier Milei y Luis Caputo, los principales referentes políticos de la era versus un actor argentino.