Cruce mediático por el caso Ángel: Lola Latorre le respondió a Cinthia Fernández y pidió no desviar el foco

El caso de Ángel López, atravesado por la conmoción y la búsqueda de justicia, quedó en las últimas horas envuelto en una nueva polémica mediática. Esta vez, el foco se corrió hacia un cruce entre Lola Latorre y Cinthia Fernández, que expuso tensiones sobre los límites entre la visibilidad pública y la responsabilidad en temas sensibles. Todo comenzó cuando CInthia, en medio de críticas por su intervención en el caso junto a su pareja, sugirió que Lola -recientemente recibida de abogada- podría involucrarse. "Estaría bueno que Lola, que se recibió de abogada, ayude ad honorem a la memoria de Ángel", disparó.

Lola Latorre salió al cruce de Cinthia Fernández

Y añadió: "Sería un gran aprendizaje. Sería mucho más productivo que ocuparse de mi peinado, mi ropa, en si hay un film maker o no". La respuesta no tardó en llegar. A través de un mensaje que fue difundido por Ángel de Brito, la hija de Yanina Latorre se desmarcó por completo del caso y cuestionó su exposición pública. "Me parece importante aclarar algo, con el respeto que amerita un caso tan delicado como el de Ángel. Ante todo, por supuesto que deseo que se haga justicia. A raíz de los dichos de Cinthia Fernández, me veo en la necesidad de aclarar que no tengo absolutamente nada que ver ni me pronuncié sobre este caso", escribió.

En su descargo, la joven apuntó directamente contra la reiteración de este tipo de situaciones: "No es la primera vez que Cinthia me menciona o intenta involucrarme en situaciones ajenas, y que me atribuye opiniones que no son mías, especialmente a partir de dichos de mi mamá que no me pertenecen". Más allá del cruce puntual, Lola puso el foco en las consecuencias de esa exposición. "Este tipo de exposiciones, además, terminan incentivando comentarios y ataques hacia mi sin fundamento, algo que considero grave en este contexto", expresó la abogada en su descargo.

Lola Latorre salió al cruce de Cinthia Fernández

Uno de los ejes centrales de su respuesta giró en torno a su rol profesional. "Ser abogada no implica tener que intervenir en todos los casos mediáticos, ni mucho menos hacerlo por presión pública. Mi camino profesional es una elección personal, como la de tantos otros. Elegir no ejercer, o hacerlo en otros ámbitos, es una decisión completamente válida". En esa línea, también cuestionó lo que interpretó como una estrategia para desviar el eje de discusión: "Desviar la conversación principal e involucrarme en un tema en el que no tengo participación refleja una falta de argumentos", lanzó Lola contra Cinthia,

Y continuó: "No corresponde interpelarme públicamente para que intervenga en un caso así, ni exigirme asumir un rol que no me corresponde". Incluso fue más allá al marcar un límite personal respecto al tipo de causas en las que estaría dispuesta a involucrarse: "En lo personal, incluso si ejerciera, no elegiría desarrollarme en este tipo de casos, que implican enfrentarse a situaciones extremadamente sensibles. Creo que hay temas que requieren responsabilidad, respeto y foco en lo verdaderamente importante".

Lola Latorre le contesta a Cinthia Fernández por el caso Ángel #LAM pic.twitter.com/f6aThVoMwA — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 16, 2026

Del otro lado, Cinthia había defendido su participación en el caso frente a las críticas, incluidas las de Yanina Latorre. "Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio", había señalado la conductora, cuestionando la mediatización del caso. La ex bailarina, por su parte, redobló la apuesta al explicar su rol: "Yo estudio derecho y trabajo como colaboradora con él para aprender", sostuvo, en referencia a su vínculo con Roberto Castillo, el abogado que lleva adelante la causa.