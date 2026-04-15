Roberto Castillo justificó la presencia de Cinthia Fernández y denunció la corrupción judicial en Comodoro Rivadavia

El abogado Roberto Castillo, representante legal de Luis López, el padre de Ángel, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, defendió las intervenciones públicas de su pareja Cinthia Fernández en el caso en relación a la estrategia judicial de mediatizar la situación para contrarrestar la corrupción de la Justicia local. Además, aseguró que está en contra de la pena de muerte, luego de que su novia la pidiera para la madre del menor.

"Sé que el negocio de los medios de comunicación es estar hasta que no haya otro tema que tape un poco este tema. Y yo con mi pareja le sigo dando visibilidad al caso, porque es una visibilidad propia. Eso evita que determinados actos de corrupción terminen frustrando la justicia que yo estoy buscando, que es una condena perpetua", explicó Castillo al aire de DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América TV.

Luego de afirmar la existencia de corrupción judicial, el periodista Martín Candalaft le preguntó si no le parecía un mensaje peligroso en términos institucionales el que daba. "¿Vos querés que vaya a la guerra con corruptos sin poder utilizar las herramientas que tengo? A mí me metieron dos denuncias", le contestó. "Voy a enfrentarme a situaciones muy complejas, actas de corrupción, voy a denunciar a jueces de un lugar que tiene 3000 matriculados. Se conocen entre todos. Es una especie de corporación", describió segundos antes.

"¿Saben qué feo es ir a una provincia, que no te reciban, que no podés presentar un escrito, que no te dejen matricularte, que te pongan trabas para todo porque son todos amigos? Yo estoy luchando contra un montón de gente que tiene intereses creados y las poquitas herramientas que tengo las voy a utilizar. Si esto me sirve para hacer justicia por Ángel lo voy a hacer", prometió Castillo.

Cinthia Fernández cuando pidió la pena de muerte para la madre biológica de Ángel López.

Ante la acusación en su contra en relación a la mediatización del caso, responsabilizó a los medios que prefieren hacer contenido con la presencia de su pareja. "Elijan hablar de Ángel y no de Cinthia. No le den pelota a cómo está vestida Cinthia, hablen de Ángel", cuestionó el letrado.

También se refirió al pedido de pena de muerte que había hecho Fernández y aseguró que él está en contra. "Tengo una posición más garantista", confirmó. "Entiendo emocionalmente a Cinthia y que Cinthia es una abogada en construcción, que a veces expone lo que sentimentalmente le genera una situación que nos indigna a todos", soltó en defensa de la estudiante de Derecho.