Griselda Siciliani fue tajante cuando le preguntaron por Luciano Castro y terminó de hundirlo

El verano comenzó con una de las noticias más explosivas: Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani. Pero ahí no terminó todo. El actor incluso se convirtió en un meme viral al intentar coquetear con acento gallego durante su estadía en España.

La intensidad mediática llevó a la actriz a refugiarse en su trabajo y su familia, mientras que él decidió internarse en un centro de rehabilitación para recibir ayuda en un momento en el que su salud mental atravesaba una etapa delicada.

Griselda Siciliani habló de los rumores de reconciliación con Luciano Castro

Con el paso del tiempo, todo pareció acomodarse. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación. Griselda se enfrentó a la prensa y, aunque evitó profundizar en su vida privada, fue contundente al desmentir cualquier acercamiento con su expareja. Incluso marcó un límite ante las preguntas insistentes: " No, no, no, no. No. Pero estoy muy bien. Muy bien ".

El momento se dio durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre, donde la cronista intentó indagar sobre el presente sentimental de la protagonista de Envidiosa. Desde el inicio, Siciliani se mostró amable pero firme, dejando en claro su decisión de no volver a hablar del tema. Ante la consulta directa sobre su "corazón" y la posibilidad de retomar el vínculo con Castro, respondió sin rodeos, con una sonrisa medida pero sin abrir ninguna puerta.

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Frente a la negativa de reconciliación, la periodista insistió en saber si mantenía contacto con Castro: "No, no, no, no. Lo mejor siempre, lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo ", explicó, marcando distancia y dejando en claro que la relación pertenece al pasado.

La escena dejó en evidencia algo más que una simple respuesta. Si bien Griselda Siciliani no se mostró incómoda ni evasiva, sí dejó ver una clara intención de no alimentar especulaciones. Cuando la periodista intentó ir un paso más allá y consultarle si la "puerta estaba cerrada", la actriz respondió con una frase que sonó a cierre definitivo: "Yo no hablo de esas cosas".