Cruce, tensión y desmayo en vivo: el momento de Gómez Rinaldi que hizo estallar las redes

El mundo del stream se apoderó de la audiencia y con eso algunos códigos fueron mutando. Sin embargo, en la tarde del jueves las polémicas de la televisión volvieron por unos minutos con el desmayo en pleno vivo de Daniel Gómez Rinaldi.

Días atrás, el periodista tuvo un desafortunado comentario hacia Pilar Smith que le valió una carta documento. A raíz de esto, utilizó el aire de su ciclo en Radio Rivadavia para referirse públicamente al tema y pedir disculpas.

Gómez Rinaldi no soportó escuchar a su compañera y se descompensó

Sin embargo, el escándalo continuó el jueves luego de que el conductor se cruzara al aire de Los Profesionales de Siempre con Evelyn Von Brocke, por el reparto de la herencia de Antonio Gasalla.

"¡Ay, no!", exclamó visiblemente superado por la situación Gómez Rinaldi, al tiempo que se agarró la cabeza con ambas manos: "No puedo seguir escuchando, me voy del móvil. ¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!", continuó. Pero fue cuestión de segundos, que cayera al piso en el estudio de la radio.

Inicialmente, Flor de la V se tentó pensando que se trataba de un chiste, pero rápidamente se dio cuenta de que Rinaldi se había descompensado realmente y llevó tranquilidad. Una vez recuperado, el periodista explicó lo ocurrido: " Me dolía la cabeza y no aguanté ".

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y algunos usuarios se rieron de del desmayo e incluso creyeron que fue una actuación: "Valieron los valores tradicionales"; "Me mata porque dijo 'ahí vengo, me voy a desmayar' y procede a desmayarse"; "Un diez para la actuación de Rinaldi" o "Televisión argentina lo hiciste de nuevo", fueron algunos de los comentarios en X.