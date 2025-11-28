Big Bang! News
Sincericidio

Valentina Cervantes reveló la interna que la enfrentó a Wanda Nara: cortó por lo sano

Ya instalada en Londres, la influencer contó cómo fue realmente la convivencia en Masterchef.

28 Noviembre de 2025 11:45
Valentina Cervantes
Valentina Cervantes

Días atrás, Valentina Cervantes se despidió de Masterchef y confesó que prioriza su familia, lo que implica retomar su rutina en Londres. Con lágrimas en los ojos y el cariño de sus compañeros, abandonó el programa, pero una vez más quedó expuesta su mala relación con Wanda Nara.

Durante las semanas del reality trascendió que la conductora le habría enviado mensajes a Enzo Fernández aunque ella misma lo desmintió; sin embargo, ciertos periodistas insisten con la versión). En ese contexto se percibió cierta tensión entre la mujer del futbolista y la Bad Bitch.

Con lágrimas en los ojos, Valentina Cervantes se despidió de Masterchef
Con lágrimas en los ojos, Valentina Cervantes se despidió de Masterchef

Ya instalada en Londres, Valentina habló sobre su decisión y su paso por Masterchef. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus desacuerdos con Wanda: "Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella", afirmó en una charla con Vero Lozano.

Cervantes describió la relación como la de dos opuestos: "La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada en todo", comparó.

La dinámica entre ambas, según relató Cervantes, estuvo marcada por las diferencias de estilo y la intensidad de Nara como conductora. "Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos, pasa y te pregunta algo y vos no es que tenés mala onda, pero querés terminar el plato", relató, describiendo el clima de tensión y concentración en las instancias finales de cada gala.

No obstante, también reconoció gestos positivos de Nara: "Cuando hicimos la hamburguesa, me ayudó ella porque era justo la hamburguesa de ella. Y me ayudó para ver cómo era la mayonesa, que a ella le gustaba, que yo no sabía".

Valentina se despidió del elenco de Masterchef con Wanda Nara lo más fuera de foco posible
Valentina se despidió del elenco de Masterchef con Wanda Nara lo más fuera de foco posible

Luego, la influencer volvió a hablar del tema en el react de Masterchef junto a Grego Rossello y Nati Jota: "Yo no tengo problema de parar, y siempre paro y siempre trato de responder pero sí me molesta cuando estoy con mis hijos", dijo en referencia a las continuas notas que le hacen sobre la supuesta pelea.

Según Valentina Cervantes, la tensión con Wanda Nara llegó incluso a afectar la intimidad de su familia: "Mi hija escucha y entiende todo. Eso es lo único que me molesta", contó, y relató cómo la enfrentó su primogénita: "Un día viene Olivia y me dice '¿vos estás peleada con Wanda?'". La situación resultó incómoda ya que la menor es amiga de las hijas de la conductora, con quienes viven en la misma torre del Chateau Libertador.

Enzo Fernández MasterChef Valentina Cervantes Wanda Nara

