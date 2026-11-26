La batalla judicial de Julieta Prandi contra la familia de Claudio Contardi parece estar lejos de terminar. Pese a que la Justicia ratificó la condena de 18 años y seis meses de prisión contra su exmarido, la modelo quedó nuevamente envuelta en un escándalo legal. Esta vez, quien salió al ataque fue su excuñada, María José Contardi, que le reclama una suma millonaria en dólares.

La polémica salió a la luz en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa reveló los detalles de la presentación judicial que puso nuevamente a la conductora en el centro de la escena. "María José Contardi está llevando a la Justicia a Julieta Prandi porque pide que le devuelva 300 mil dólares que ella donó en vida a la pareja ", explicó el panelista. Según trascendió, el dinero fue aportado en 2017 para la compra de la propiedad en Martínez que compartían durante su matrimonio.

Julieta Prandi enfrentada a la familia Contardi

Sin embargo, lo más llamativo del reclamo son los argumentos que utilizó la hermana de Contardi para intentar recuperar semejante fortuna. Según su planteo, Prandi habría incurrido en actos de " ingratitud y hostigamiento ", motivos por los cuales pretende que se revoque la donación.

"Señala la ruptura del vínculo familiar y la imposibilidad de ver a sus sobrinas, además de las denuncias penales contra la familia", detalló Ochoa sobre los fundamentos de la presentación.

Julieta Prandi confía en la justicia para resolver los problemas con la familia Contardi

Como si fuera poco, el nuevo conflicto judicial también habría involucrado a Ezequiel Contardi, hijo de Claudio y sobrino de María José. En paralelo, el exmarido de la modelo continúa tras las rejas y su nuevo abogado presentó otro recurso de apelación en octubre de este año, luego de que la Justicia rechazara su anterior planteo.

Lejos de quedarse callada, la conductora fue contundente cuando la prensa la consultó por esta nueva embestida judicial. Aunque dejó en claro su incomodidad y sus pocas ganas de profundizar en el asunto, lanzó fuertes declaraciones contra la familia de su ex marido: "Está en manos de la Justicia y está comprobado que tengo razón. Es parte de lo que viví durante seis años", manifestó.

Visiblemente harta de los enfrentamientos legales, Prandi aseguró que detrás del reclamo existe un nuevo intento de perjudicarla económicamente y apuntó sin filtros contra su ex cuñada: "Tiene que ver con mi división de bienes y mi patrimonio, mi casa. Es sacarme más de lo que ya me sacaron ", disparó. Además, reconoció que la actitud de María José Contardi no le generó ninguna sorpresa, teniendo en cuenta los conflictos que arrastra desde hace años con la familia de su expareja: "Estoy más que anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a todos sus manotazos de ahogado y lo que quisieron hacerme durante años", sentenció.

Pero el dardo más filoso llegó cuando la modelo puso en duda el origen del patrimonio de la familia Contardi y defendió todo lo que consiguió a lo largo de su carrera profesional: "Mi patrimonio lo hice yo trabajando. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo", lanzó Julieta Prandi, quien también dejó en claro que no tiene ninguna intención de volver a establecer un vínculo con la familia de su exmarido.