Crostitas vuelve a estar en el centro de una polémica, y esta vez sin las cámaras de LN+. Hernán Giménez Roland, dueño de la sandwichería Don Hernaccios, acusó al emprendimiento de haberle copiado el menú completo.

El vínculo entre los dos locales sería ni más ni menos que el mismo joven que días atrás protagonizó el cruce viral con Robertito Funes en Palermo.

Robertito Funes Ugarte - Joaquín

La cuenta de Crostita al Paso acababa de sumar unos 200.000 seguidores en menos de doce horas, empujada por el repudio al periodista. Al ver esas imágenes, el creador de Don Hernaccios decidió hablar y fue tajante: " Nos dimos cuenta que esta sandwichería nos copió literalmente toda la carta . Completa. Contrataron a un ex empleado nuestro, el que ven en el video trabajaba en Don Hernaccios, y nos copiaron la carta entera. Probablemente le hayan pedido las recetas y demás", dijo enojadísimo y sumó: "Mismos ingredientes, mismas combinaciones, todo lo mismo, básicamente una copia descarada a costa de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Don Hernaccios no nació de un día para el otro. Yo invertí todo lo que tenía en este proyecto".

Lo que más le pesa es el origen de su propuesta, que nació para difundir un clásico italiano: "Todavía no existía el concepto de la schiacciata en Argentina y la idea principal era impulsar este concepto homenajeándolo". El menú, contó, lo armó con Cristian Saraintaris de Somos Taris, un cocinero que trabajó con grandes chefs del mundo: "Cada combinación que hicimos, cada receta llevó muchísimo trabajo. Realmente un desarrollo muy zarpado detrás, que se nota en el producto".

El dueño de Don Hernaccios aclaró que su negocio funciona muy bien, con un alto volumen de ventas, y que por eso el problema no es económico, sino de ética gastronómica: "Nos da bronca, mucha bronca que la gente no quiera hacer su propio camino y elija copiar sin escrúpulos, sin código alguno, esta gente que supuestamente es emprendedora que haga esto es muy feo, muy feo".