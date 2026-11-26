Sobre la avenida Mitre al 2000, en pleno Avellaneda, automovilistas y vecinos se encontraron con una escena escalofriante: un trapo blanco con el escudo de Independiente y un mensaje escrito en letras rojas y negras, con una amenaza de muerte contra Gastón Gaudio y sus hijos. El campeón de Roland Garros 2004 es uno de los cinco candidatos a presidente del club, y las elecciones son el domingo 13 de diciembre.

La bandera apareció apenas dos días después del cierre de la presentación de listas, cuando la campaña entraba en su recta final. Hasta el momento no se sabe quiénes la colgaron ni si hubo una denuncia policial o judicial; el episodio, sin embargo, encendió todas las alarmas.

Las amenazas a Gaudio a días de las elecciones en Independiente

El texto no dejaba lugar a interpretaciones: " Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos ". El extenista, hincha reconocido del Rojo, había anunciado a fines de septiembre que competiría por la presidencia, y respondió en X con dolor y bronca: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

La solidaridad llegó incluso desde la competencia. Luciano Nakis, otro de los candidatos y actual prosecretario de la AFA, fue uno de los primeros en repudiar la amenaza: " Con la vida y la familia no se jode . Como padre me revuelve el estómago ver algo así". Y agregó: "Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia".

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

Los comicios se realizarán el 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Será una elección particular: el oficialismo no presenta lista propia, lo que marca el cierre del ciclo que empezó en 2022 con Fabián Doman y siguió con Néstor Grindetti, tras la renuncia del periodista en abril de 2023.

Quiénes son los cinco candidatos a presidente de Independiente

Gastón Gaudio (Gente de Independiente): extenista, campeón de Roland Garros en 2004. Lo acompañan Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes, y tiene el respaldo de Ricardo Bochini, máximo ídolo del club. Luciano Nakis (Lista Roja): actual prosecretario de la AFA. Va con Federico Di Pace y Daniel Bertoni, y lo apoya el Kun Agüero. Enrique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico): periodista. Sus compañeros de fórmula son Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi, y se sumó la agrupación Puro Sentimiento Rojo, de Fernando Montenegro. Daniel González (Agrupación Independiente): representa al espacio que condujo el club hasta 2022, bajo la presidencia de Hugo Moyano. Lo acompañan Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti. Adrián Héctor Simón (Auténticos Rojos): encabeza la quinta lista, junto con Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez.

Lo que está en juego es enorme en Independiente. En las elecciones de hace cuatro años votaron 15.966 socios, la cifra más alta de la historia del club, por encima de los 11.685 de 2011, los 10.557 de 1954 y los 10.002 de 1990. Este año, con cinco listas y sin oficialismo, la participación podría volver a romper récords, y la seguridad de los candidatos se convirtió en una preocupación central de la campaña.