La causa que parecía cerrada para la familia del ministro de Economía volvió a abrirse. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de Flavio y Rosana Caputo, hermanos del actual ministro de Economía Luis Caputo, en el expediente que investiga el presunto financiamiento de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha que protagonizó marchas, escraches y amenazas contra dirigentes kirchneristas en 2022.

La decisión lleva las firmas de los jueces Pablo Yadarola, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y María Victoria Talarico. El expediente vuelve ahora al juez de primera instancia para que la investigación continúe. Un tercer hermano, Hugo Caputo, también había sido sobreseído, pero en su caso la Cámara mantuvo el beneficio.

Hermanos de Luis Caputo, en la mira

En su parte resolutiva, el tribunal fue claro: "Revocar los puntos dispositivos I y III de la resolución recurrida en cuanto decretó los sobreseimientos de Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo, debiendo el Magistrado de la anterior instancia proceder según los considerandos", así los dos hermanos del ministro vuelven a estar bajo la lupa de la Justicia.

El sobreseimiento lo había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el 16 de septiembre de 2026. En aquel fallo, el magistrado descartó que los pagos de la familia a Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal, hubieran tenido como objetivo financiar al grupo: "No se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal", escribió en esa oportunidad.

Jonathan Morel, cabecilla de Revolución Federal, organización investigada por sus relaciones con los hermanos Caputo

El centro de la causa son los trabajos de carpintería que la empresa familiar Caputo Hermanos le encargó a Morel. Las operaciones superaron los $6 millones e incluían 144 mesas de luz y respaldos de cama, 48 banquetas y unas 60 sillas para un edificio de 60 departamentos destinado a alquilar a trabajadores petroleros en Neuquén.

Martínez de Giorgi consideró que los muebles se fabricaron y se trasladaron, y le restó peso a un peritaje que había detectado diferencias de entre un 10% y un 20% entre lo facturado y los valores de referencia, porque no contemplaba, entre otras cosas, el costo del traslado.

Integrantes de Revolución Federal en pleno auge

Para el juez de primera instancia, no había pruebas de que el negocio fuera una pantalla: "No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales", sostuvo. La Cámara, ahora, consideró que esa conclusión fue prematura y ordenó seguir investigando.

Quiénes eran Revolución Federal

La agrupación nació en redes sociales y ganó presencia en las calles durante 2022, con consignas violentas contra el entonces Frente de Todos. Sus principales referentes eran Morel y Leonardo Sosa, investigados por las amenazas y acciones del grupo contra el kirchnerismo. Una de sus movilizaciones más recordadas fue la de las antorchas frente a la Casa Rosada con guillotinas, antorchas y bolsas mortuorias.

Integrantes de Revolución Federal en pleno auge

Su nombre también apareció en la investigación por el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022 frente a su casa de Recoleta. Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel y condenada junto a él, había participado el 18 de agosto de ese año en una marcha de Revolución Federal frente a la Casa Rosada, apenas 14 días antes del ataque. Además, Gastón Guerra y Leonardo Sosa estuvieron en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la entonces vicepresidenta, pocos días antes del atentado y quien falleció el martes 10 de noviembre de 2026.

Hasta ahora, la Justicia no acreditó que Revolución Federal haya organizado o financiado el ataque, ni estableció un vínculo directo entre los hermanos Caputo y Sabag Montiel o Uliarte. Las dos investigaciones avanzaron por expedientes separados, pese a que la querella de Cristina pidió unificarlas. Con la decisión de la Cámara, el expediente vuelve al juzgado de Martínez de Giorgi, que deberá profundizar la pesquisa sobre los pagos a Morel y definir la situación de Flavio y Rosana Caputo.