La cena romántica de Facundo Moyano y Candela Arizaga tras el levantamiento de la perimetral: "Fue una burla"

El pasado lunes, la Justicia levantó la restricción perimetral que Facundo Moyano tenía contra Candela Arizaga. Si bien ambos ya se habían reencontrado en España, aprovecharon que ahora pueden verse en territorio argentino y salieron a cenar juntos.

"A descansar, a disfrutar y retomar nuestro vínculo, que fue todo durísimo", expresó la influencer ante las cámaras de Puro Show al salir del restaurante.

Facundo Moyano y Candela Arizaga juntos tras el levantamiento de la perimetral

Por su parte, Moyano se mostró distendido y relajado. Además, aclaró que el motivo de la cena fue conocer personalmente a Roberto Herrera, el abogado de Candela: "Ahora me está diciendo: 'De todo lo que dijeron, dame el 4%'", bromeó en referencia a las versiones que aseguraban que él le había pagado al letrado.

Durante la entrevista, el cronista le preguntó si había llegado a sentir miedo en algún momento del conflicto judicial. El sindicalista reconoció: "Sí, por la salud de Candela y la mía. No fue nada grato saber que teníamos una comunicación entre los medios, cosas que se decían, cuestiones muy personales que denuncié porque me parece que todo tiene un límite".

Sin esquivar las polémicas que rodearon a la pareja durante los últimos meses, el periodista también quiso saber qué opinaba sobre las acusaciones de que ambos se habían burlado de la Justicia al reencontrarse en España mientras la medida judicial seguía vigente.

¡Exclusivo en #PuroShow! La palabra de Facundo Moyano y de Candela Arizaga luego de estar libres para estar juntos: "Queremos retomar nuestro vínculo". ❤️ #lovieneltrece https://t.co/X6ho9qLKbk — eltrece (@eltreceoficial) October 27, 2026

"De ninguna manera pasarle por encima a nadie. Si me preguntás y te tengo que ser sincero, creo que fue una burla a nosotros", respondió Moyano, dejando en claro su postura frente a las críticas.

Finalmente, Candela Arizaga también se refirió a las repercusiones que tuvo el escándalo en su entorno familiar. Cuando le preguntaron si sus padres le habían aconsejado separarse del sindicalista, la influencer cuestionó las versiones que circularon sobre su relación: "Se inventaron tantas cosas que cualquiera se lo creía".