De Lula a Lincoln: 5 películas sobre presidentes que tenés que ver y una historia que merece ser descubierta

Hay presidentes que llegaron al poder después de una vida de privilegios, otros que tuvieron que abrirse camino en medio de las adversidades y algunos que quedaron marcados para siempre por las decisiones que tomaron. El cine encontró en esas historias un terreno fértil para hablar de ambición, desigualdad, poder, corrupción y liderazgo.

Pero entre las grandes producciones de Hollywood hay una película que merece una atención especial: Lula, el hijo de Brasil (En prime video), La película que reconstruye los primeros años de vida de Luiz Inácio Lula da Silva, desde una infancia atravesada por las dificultades hasta el camino que lo acercó a la política y ahora ser nuevamente elegido presidente de Brasil.

En Big Bang News repasamos diez películas sobre presidentes que vale la pena conocer, con una propuesta latinoamericana como punto de partida y un recorrido por historias que muestran distintas caras del poder.

1 Lula, el hijo de Brasil (2009)

Peli Lula

La historia detrás de Lula da Silva. una infancia difícil, el mundo del trabajo y un camino que terminó en la presidencia de Brasil. Dirigida por Fábio Barreto, esta película biográfica recorre los primeros años de vida de Luiz Inácio Lula da Silva, desde su infancia en el nordeste brasileño hasta su llegada a San Pablo, su experiencia como trabajador metalúrgico y sus primeros pasos en el movimiento sindical que después lo llevo a ser un referente y presidente.

A diferencia de las producciones que comienzan cuando un mandatario ya ocupa el poder, la película propone mirar hacia atrás y conocer al hombre antes de convertirse en presidente. La historia pone el foco en las dificultades económicas, los vínculos familiares y las experiencias que marcaron su trayectoria.

Su principal atractivo está en mostrar un recorrido personal que permite comprender el contexto social en el que se formó una de las figuras más reconocidas de la política latinoamericana.

Por qué verla: porque la historia de un presidente no empieza el día que asume el cargo. También está hecha de su infancia, su entorno y las circunstancias que influyen en el camino que decide recorrer, y esa es justamente la razón por la que merece abrir esta lista; ofrece una perspectiva latinoamericana sobre el poder y nos recuerda que detrás de cada figura política existe una historia anterior a la vida pública.

2. Lincoln (2012): el precio de cambiar la historia

Peli Lincoln

El gran actor Daniel Day-Lewis interpreta a Abraham Lincoln en esta película dirigida por Steven Spielberg, centrada en los últimos meses de vida del presidente estadounidense y en su lucha por conseguir la aprobación de la Decimotercera Enmienda, que abolió la esclavitud. La película se apoya en las negociaciones políticas, los acuerdos y las tensiones que rodearon una decisión histórica. buena parte del conflicto ocurre en reuniones, conversaciones y diálogos importantes donde cada voto cuenta.

Por qué verla: porque muestra cómo las decisiones que transforman una sociedad pueden exigir una enorme capacidad de negociación y una voluntad política sostenida.

3. Frost/Nixon - la entrevista del escándalo (2008): cuando una entrevista se convierte en una batalla

Frost/Nixon

Richard Nixon dejó la presidencia estadounidense en medio del escándalo de Watergate, pero su historia todavía tenía capítulos pendientes. Esta película reconstruye el enfrentamiento televisivo entre el expresidente y el periodista David Frost. Lo que comienza como una entrevista se transforma en un duelo psicológico. Frost busca respuestas sobre el escándalo, mientras Nixon intenta defender su legado y recuperar parte de su reputación.

Por qué verla: porque demuestra que el poder también se juega frente a una cámara y que una conversación puede convertirse en un enfrentamiento decisivo, donde la palabra tiene un peso muy fuerte.

4. El presidente americano (1995): el poder también tiene vida privada

El presidente americano

Michael Douglas interpreta a un presidente viudo que intenta impulsar su agenda política mientras comienza una relación sentimental con una lobista, interpretada por Annette Bening. La película mezcla romance, comedia y conflictos políticos para explorar cómo la vida privada de un mandatario puede quedar expuesta ante la opinión pública y convertirse en parte de la discusión política.

Por qué verla: porque detrás de los discursos y las decisiones de Estado también existen sentimientos, vínculos y conflictos personales que hacen empatizar con la persona detrás del poder.

5. W. (2008): el hombre detrás de George W. Bush

W

Oliver Stone reconstruye distintos momentos de la vida de George W. Bush, desde sus experiencias personales y familiares hasta su llegada a la Casa Blanca.La película aborda una presidencia marcada por acontecimientos de enorme impacto internacional, entre ellos los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra de Irak que deja al espectador pensando en todo lo que hay detrás de cada decisión.

Por qué verla: porque propone observar cómo la historia personal de un dirigente se cruza con acontecimientos que terminan teniendo consecuencias mucho más allá de su propio país.

Cinco películas y una continuidad que permite entender el poder y ver la política desde otro lado. Esta selección demuestra que el cine puede acercarse a la presidencia desde perspectivas muy diferentes. Hay reconstrucciones históricas, dramas personales, sátiras, entrevistas convertidas en duelos y thrillers en los que una decisión puede cambiar el destino de millones de personas