Daniela Celis compartió el último parte médico de Thiago Medina: "Injuria pulmonar"

Thiago Medina se encuentra atravesando un delicado momento de salud. Tras su accidente en moto, el viernes 12 de septiembre por la noche, está en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido dos veces, debido a las lesiones. En este contexto, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis comparte a diario con sus seguidores cómo va avanzando su estado.

En las últimas horas, la ex participante de Gran Hermano preocupó a sus seguidores con el nuevo parte médico: "Hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión", explicó en una historia de Instagram.

Daniela Celis habló de su presente perjudicado por la internación de Thiago Medina

La injuria pulmonar es un daño en el pulmón causado por diversas fuentes, como la ventilación mecánica, transfusiones, sustancias tóxicas o infecciones. Se manifiesta en casos de edema pulmonar y el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Entre los síntomas se destacan disnea y tos, pudiendo llevar a complicaciones graves que afectan el intercambio de oxígeno.

Por el momento los pulmones de Thiago son los más afectados, ya que padecía atelectasia, que vulgarmente describió como tapón de moco: "Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia", aclaró Daniela. Para concluir, Celis pidió oración por el padre de sus gemelas: "El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él".

Daniela Celis compartió el nuevo parte médico de Thiago Medina

Por otro lado, la influencer dialogó con Georgina Barbarossa y le comentó que cada vez es más "difícil conciliar el sueño" como también comer. "Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla", remarcó.

Sobre sus hijas dijo que son "sus dos pilarcitos" que le dan "fuerza para poder seguir". "Entiendo que cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa para estar fuerte por ellas. Todo eso después lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil ", afirmó.

Por ultimo, Daniela Celis aclaró que volverá a trabajar, ya que la situación económica no es buena debido a los gastos que genera la internación de Thiago Medina: "Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención también y no mi ausencia. Para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo", comentó dolida.