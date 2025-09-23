La traición que rompió al trío más visto del stream: ¿enamoramiento entre Moski, Mernuel y Bauletti?

El mundo del stream vive días convulsionados con el "lore" de Lautaro Moschini, más conocido como Moski, junto a Mernuel y Bauletti. El trío de streamers, que supo ganarse el cariño de la audiencia, se separó de un día para otro y sus seguidores todavía buscan respuestas.

A mediados de septiembre, Moski anunció que ya no formaría parte del equipo. Según sus propias palabras, necesitaba alejarse de las cámaras y replantear su futuro profesional. Su decisión incluyó un cambio radical: mudarse a Dubai y comenzar nuevos proyectos en solitario .

El trío de Moski, Mernuel y Bauletti llegó a su fin en el mundo del stream

Aunque Manuel y Bauletti aceptaron con tristeza la decisión de su compañero, todo se tensó cuando Moski apareció en un video de YouTube junto a Dami —el ex youtuber "La Banana Rancia"— en un canal con más de un millón de suscriptores. Allí explicó en detalle su presente en Dubái y los motivos detrás de su salida.

La reacción no tardó en llegar. Los dos streamers que permanecen en Argentina estallaron de furia y hasta abandonaron 40 minutos antes el programa que conducen en Vorterix: "Me dolieron las formas. No me mandó ningún mensaje más y ahora me invita a Dubái a través de un video. No pasaron ni dos semanas y ya estás criticando el contenido que hacías... Según vos hacemos un contenido de mierda, ahórratelo", expresaron, aunque también aclararon que le desean lo mejor en su futuro en el exterior.

Cuando parecía que la historia se enfriaba, Moski publicó un video de 12 minutos en el que dio su versión de los hechos. Allí se mostró molesto por la reacción de quienes consideraba sus amigos y reveló que su alejamiento tuvo que ver con sentirse " solo, quemado y con problemas mentales ".

Pese a las explicaciones, el revuelo en redes no se calmó. Muchos fanáticos sostienen que el trasfondo de la separación podría estar ligado a un motivo sentimental. En sus investigaciones, recopilaron videos que muestran la cercanía entre Moski y Mernuel, lo que disparó la hipótesis de un posible enamoramiento.