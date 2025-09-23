Luz Tito transformó el premio de Gran Hermano en ayuda para las mujeres víctimas de violencia de género

Entre presencias en eventos y la preparación para la miniserie que protagonizará, Luz Tito volvió a estar en boca de todos, esta vez por revelar qué hizo con el premio de Gran Hermano.

Cabe recordar que la joven oriunda de Jujuy llegó a la final del reality, donde finalmente se consagró campeón Tato Algorta, quedando Ulises Apóstolo en segundo lugar y Luz en el tercer puesto.

En un video que compartió en redes sociales, la ex hermanita expresó: "Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño". Y agregó: "Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres. Lo hablé en la casa, lo dije: yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente".

Mirando directo a cámara, Luz detalló: "Me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a dónde ir. Que tengan un lugar acá. Así que yo, que tuve la oportunidad, fui finalista y gané la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio".

La propiedad en cuestión es una vivienda prefabricada de la empresa Viviendas Roca, modelo de la línea Cube, de aproximadamente 50 metros cuadrados, con dos habitaciones y un baño. Según explicó la ex hermanita, contó con el apoyo del intendente para concretar la donación: "Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias".

La causa tiene un fuerte trasfondo personal. Durante su paso por el reality, la ex participante de Gran Hermano decidió abrir su corazón y contar su historia marcada por un abuso: "Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años, que son 21, y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también".