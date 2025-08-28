Daniela Celis confesó todo después de la infidelidad de Thiago Mediana: "Me siento asquerosa"

Mientras en lo laboral Daniela Celis atraviesa un presente exitoso, con contratos publicitarios y participaciones en programas de stream, en el plano sentimental su vida parece haberse desmoronado. No solo confirmó su separación de Thiago Medina, sino que además se enteró en vivo de una infidelidad que la dejó en shock. En medio de este difícil momento, la ex Gran Hermano realizó un descargo en redes sociales que conmovió a sus seguidores.

Todo comenzó tras una entrevista previa en la que Daniela le preguntó a Thiago por su cercanía con Katia, más conocida como La Tana. Él, con naturalidad, minimizó la situación diciendo que "se tomaron unos tragos". Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando en LAM presentaron una entrevista sorpresa con la amante en cuestión.

Daniela Celis se enteró en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana

Tras escuchar la confesión de La Tana, las cámaras captaron a Daniela rota en llanto: "No me lo esperaba, la verdad. Le pregunté y no fue sincero conmigo. Enterarme en televisión fue muy fuerte", expresó. Horas después, Celis también se presentó en Cortá por Lozano, donde volvió a hablar de la traición de su ex pareja, a quien le había consultado directamente por el romance con la amante de las motos. Él, una vez más, lo había negado rotundamente.

En medio de la repercusión, Katia decidió abrir la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram, donde una seguidora fue directa: "¿Estás enojada con Pestañela, que ahora está hablando de vos en Cortá por Lozano?". Fiel a su estilo irónico, La Tana contestó con frialdad: "¿Qué habló? No lo vi", dejando en claro que prefiere no involucrarse en el escándalo.

Por su parte, mientras Thiago Medina guarda silencio, Daniela decidió exponer sus sentimientos más íntimos en redes. "Siento un asco interno, pero un asco en todo mi cuerpo. Me siento asquerosa ", comenzó en un video. "No paro de vomitar y quiero sacar todo para afuera. Si alguien me recomienda alguna sesión para hacer... quiero limpieza, quiero pureza", agregó, pidiendo consejos sobre terapias alternativas.

Minutos más tarde, el video fue borrado de la cuenta de Daniela Celis y en su lugar subió otro, donde promocionaba un sorteo de celular, dejando en claro que la montaña rusa emocional continúa.