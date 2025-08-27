Nico Occhiato tildó de "desleales" a Olga, Migue Granados no se aguantó y contraatacó: "No es un tema de valores"

La guerra del stream sigue encendida y, en las últimas horas, Nico Occhiato y Migue Granados volvieron a cruzarse tras el inicio del torneo de pádel de canales organizado por Olga.

El evento, que comenzó el 26 de agosto, generó comentarios y especulaciones por la llamativa ausencia de Luzu TV, canal de Occhiato. Consultado por el cronista de LAM a la salida de su productora, el conductor no dudó en explicar su postura y dejó varios palos contra su colega.

Nico Occhiato reveló por qué no participa del torneo organizado por Olga

Según explicaron desde Olga, el certamen bautizado Padle Strim Mach reúne a su canal como anfitrión junto a Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, El Trece, Vorterix, Carajo y AZZ, con Damián Betular como conductor. El primer capítulo se estrenó este martes y, a lo largo de las próximas fechas, se mostrarán los distintos cruces deportivos.

Sin embargo, Occhiato fue tajante al justificar la ausencia de su gente: "No tiene nada que hacer Luzu ahí. Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad es que no hicieron cosas piolas con nosotros. Fueron desleales . No está todo mal, pero uno elige qué no hacer".

Olga organizó un torneo de pádel donde compiten diferentes canales de stream

La rivalidad entre ambos no es nueva. El quiebre se dio cuando figuras claves de Luzu, como Nati Jota y Nacho Elizalde, decidieron emigrar hacia la competencia, lo que tensó la relación. Meses más tarde, Occhiato fue aún más directo y acusó a Granados de usar bots, sumando otro capítulo al enfrentamiento.

El conductor también aclaró que nunca recibió una invitación formal para sumarse al torneo: "Me lo mencionó Betu (Betular) porque nos llevamos bárbaro, fuimos juntos a Wimbledon hace poco, pero siempre en tono de charla. Tenemos la mejor con él y con Nati (Jota)".

De todas formas, insistió en que no tiene sentido forzar vínculos: "¿Por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros? Muchas cosas se podrían haber hablado, pero no se hizo. Por ahí tengo que aprender que para ser buen empresario hay que ser más frío y no mezclar lo personal. Hago mea culpa, lo trabajo y lo pienso".

Migue Granados también respondió

Frente a estas declaraciones, el conductor de Olga también salió a responder: " Yo banco la de no ser careta . A veces te bardean por ser tan directo, pero el loco (Occhiato) no fue careta y eso lo banco".