Daniela Celis subió un cartel para pedir por la salud de Thiago Medina y su hermana pidió que dejen de dar información falsa

La salud de Thiago Agustín Medina, el ex participante de Gran Hermano que tuvo un accidente en motocicleta el último fin de semana en Francisco Álvarez, continúa con una leve mejoría, pero con pronóstico incierto. Mientras tanto, su ex pareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, pidió por su nombre para que la gente ore y dejó la foto de un cartel de apoyo en la reja del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde está internado él.

"Fuerza Thiago. Vamos que vos podés", se lee en el afiche que cuenta con una foto de él y el nombre de distintas personas que lo apoyan a la distancia para su pronta recuperación. "Seguimos con el pedido de cadena de oración. Es la única luz que Thiago necesita para seguir evolucionando", demandó Celis, mamá de Aimé y Laia, las mellizas que tiene junto a Medina.

Daniela Celis y una historia con el pedido de oración por la salud de Thiago Agustín Medina, el padre de sus hijas.

El último martes la ex de Thiago contó cómo fue que se enteró de todo y la durísima frase que dejó él antes de perder el conocimiento: "No me quiero morir". La sentencia, lejos de asustarla, le dio fuerzas a Celis. "Yo necesitaba saber eso. Saber que no fue un acto desesperado, que él quería vivir. Vamos a seguir luchando por eso", reconoció en diálogo con Intrusos.

Para cuando chocó con la moto, las niñas estaban bajo su cuidado, pero era la niñera la que estaba con ellas en la casa, ya que él había salido. "Lo llamaba y no respondía. Nunca dejaba a las nenas solas con la niñera. Fue rarísimo. Algo no me cerraba", recordó Celis. Antes de que pudiera elucubrar dónde estaba el papá de sus hijas, llegó un llamado que rompió todo: "Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno. Necesitamos que vengas urgente"

Si bien están separados entre Medina y Celis, esta distancia es bastante reciente, al punto de que el fin de semana iba a pasarlo con su familia por entero. "El jueves vino a mi casa y se trajo la mochila preparada para quedarse todo el finde hasta el domingo, y así darle los días libres a mi mamá. Apenas llegué a casa después de todo esto me fijé si realmente se iba a quedar y tenía cuatro mudas de ropa en la mochila", contó Daniela.

La ex pareja de Medina tuvo la oportunidad de verlo una sola vez el domingo. "Fueron tres minutos. Esa fue la primera y única vez. Quería que él me escuche y sepa que las nenas están bien, sé que él está preocupado por ellas. Que se tome su tiempo, él es fuerte y tiene un corazón enorme", relató.

Brisa Medina, hermana de Thiago Agustín, pidió paciencia y que no crean en información fuera de los partes oficiales.

Por otro lado, las falsas versiones acerca de un empeoramiento de la situación de Thiago crecieron en las últimas horas al punto de que Brisa Medina, hermana melliza del accidentado, salió a poner paños fríos al tema: "Queremos aclarar como familia algunas situaciones. Se están rumoreando muchas cosas que no son", comenzó a explicar en una historia que compartió en su Instagram.

"Él único parte médico que se da es a las 13:00, por única vez y solamente la familia se mantendrá informada", precisó Brisa para evitar nuevas preguntas hasta ese momento. A su vez, subió otras fotos de él junto a gran parte de sus hermanos. "Ya vamos a estar así de juntos", deseó la joven. "Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero. Tenés dos hermosas hijas que te están esperando", añadió después.