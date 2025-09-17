Florencia Freijo fulminó a Agustín Franzoni: "Disculpas performáticas, voces afectaditas y victimismo...Jodete por hacerte el banana"

Lo que empezó como un supuesto "chiste" mal medido terminó escalando hasta convertirse en uno de los debates más intensos de la semana. Agustín Franzoni, figura del streaming La Casa, lanzó al aire una confesión explosiva: insinuó que tenía, veía y hasta podría llegar a vender en un futuro fotos íntimas de una ex pareja. La frase, celebrada con risas en el estudio por sus propios compañeros, encendió la indignación en redes sociales y provocó una ola de repercusiones.

Florencia Freijo fulminó a Agustín Franzoni

Entre las más filosas estuvo la de Florencia Freijo. Desde su cuenta de X, la escritora feminista destrozó al influencer y consideró sus dichos como un gesto de violencia machista camuflada en bromas: "Y ahora hay que salir a explicarle a un grupo de personas, porqué reírse de que un chabón se jacte de tener, ver y vender fotos de su ex está mal. Además observar disculpas performáticas, voces afectaditas y victimismo, donde como siempre si 'pasa pasa' la violencia hacia las mujeres. Venimos hablando de la Ley Olympia hace dos años, pero no les hace ruido porque como siempre los problemas de las mujeres NO ESTÁN en los medios".

Pero Freijo no se quedó ahí. También fue directa contra el influencer: "La violencia digital hacia las mujeres no puede ser un chiste. Pero también está mal que te parezca gracioso difundir algo así sabiendo con quién te van a vincular, y exponerla de esa manera, ensuciarla así. Jodete por hacerte el banana, Agustín. Cuando se tomen en serio estas cosas van a brillar por su talento, no por su masculinidad tóxica. Mientras tanto, que la justicia proteja a Florencia como tiene que ser".

La "Florencia" en cuestión es Flor Jazmín Peña, quien fue pareja de Franzoni y que quedó directamente apuntada por la confesión. Impactada, la bailarina aseguró en un mensaje a LAM: "No me va a quedar otra opción que recurrir a la Justicia. No puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex". Y agregó: "Me da vergüenza total. No puedo creer cómo nadie le frena el carro. Inclusive las mujeres de la mesa se cagaban de risa".

Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Franzoni, por su parte, trató de calmar las aguas con disculpas al aire y en redes: "Fue en un contexto de juego. Lo tiré como un chiste. Nada de lo que se dijo es cierto. No tengo ningún flash drive con videos de mi ex ni nada. Sé que no es un tema para hacer chistes justamente y no estoy de acuerdo". El problema, sin embargo, ya excede al "chiste". La polémica puso sobre la mesa un debate mucho más profundo: el de la violencia digital contra las mujeres. Con sus repudiables afirmaciones, Franzoni remarcó la naturalización de la violencia en espacios mediáticos y la urgencia de leyes como la Olympia, que llevan años esperando prioridad en el Congreso.