Daniela Cellis aprovechó el alta de Thiago Medina para hacer publicidad y generó indignación

Tras 28 días de internación, Thiago Medina regresó a su casa junto a sus hijas, Laia y Aimé. Pero el joven no fue el único en retomar de a poco su rutina: Daniela Celis también volvió al ruedo, aunque con un video que, lejos de despertar ternura entre los usuarios, la dejó al borde de la censura.

A pocas horas del alta médica de su ex, la influencer lanzó un sorteo de un iPhone entre sus seguidores, como forma de agradecimiento por el apoyo recibido, pero también como parte de una campaña para promocionar un local de productos Apple.

Thiago Medina recupera el tiempo perdido con sus hijas, Laia y Aimé.

Sin embargo, durante el fin de semana, Daniela volvió a ser tendencia por otra polémica movida para generar ingresos. Fiel a su estilo y experta en capitalizar comercialmente todo lo que ocurre en su vida, "Pestañela" publicó un video del reencuentro de Thiago con sus amigos, luego de la internación . Lo que parecía un momento íntimo y emotivo terminó transformándose en una acción publicitaria.

"Hoy fue un día muy especial. Estamos todos muy felices porque fue un reencuentro muy lindo y esperado. Estoy volviendo a mi vida normal. Hoy me siento relajada y feliz", expresó Daniela en el video, donde mostró fragmentos de sus hijas y de los ex participantes de Gran Hermano.

Pero la sorpresa llegó después: "Por supuesto, no puede faltar un momento para el entretenimiento, y es en el casino online , que es un sitio seguro, legal y solo para mayores de 18 años", detalló en el mismo posteo, promocionando una casa de apuestas.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Muchos usuarios cuestionaron a Daniela Celis por hacer negocio con la recuperación de Thiago Medina, quien estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente en moto: "Todo lo de Thiago fue mentira, era por el casino"; "Thiago recién volviendo a respirar por su cuenta y la otra haciendo publicidad de timba. Ya no existe la vergüenza en este país"; "Cómo usar hasta el post operatorio para hacer negocio"; "Poner una publicidad de casino en un momento emotivo... más nefasta no se consigue" o "No es bueno hacer propaganda de juegos. Hay un problema serio con los menores", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X tras la viralización del video de la ex Gran Hermano.